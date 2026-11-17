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Την επέκταση του προγράμματος ετήσιας χορηγίας για προπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ώστε να καλύπτει και Κύπριους φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενέκρινε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι στόχος της επέκτασης είναι η προσέλκυση περισσότερων νέων στα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες στελέχωσης του συστήματος υγείας παραμένουν αυξημένες.

Όπως εξήγησε, με την απόφαση διασφαλίζεται παράλληλα η ισότιμη μεταχείριση των φοιτητών, ανεξαρτήτως του εάν επιλέγουν να φοιτήσουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η επέκταση αφορά προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης, μόνιμους κατοίκους των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών, οι οποίοι φοιτούν σε αναγνωρισμένα προγράμματα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Διευκρίνισε ότι το ύψος της ετήσιας χορηγίας θα είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τους φοιτητές των πανεπιστημίων της Κύπρου και θα ανέρχεται σε €1.000 για το πρώτο έτος σπουδών, €1.250 για το δεύτερο, €1.500 για το τρίτο και €2.000 για το τέταρτο έτος.

Η χορηγία, πρόσθεσε, θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν υποβολής και έγκρισης της σχετικής αίτησης από το Υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα Μητρώα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου για το 2025, εκτιμάται ότι περίπου 55 νέοι φοιτητές ετησίως θα μπορούν να επωφελούνται από την επέκταση του προγράμματος.

Επεσήμανε ότι η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της Κυβέρνησης για στήριξη των νέων που επιλέγουν τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, καθώς και για αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας.

«Επενδύουμε στην προσέλκυση και εκπαίδευση νέων επαγγελματιών υγείας, δημιουργώντας κίνητρα και προοπτικές για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που έχει ανάγκη το σύστημα υγείας μας», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «η ενίσχυση του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση».

«Με στοχευμένες παρεμβάσεις και ουσιαστικά κίνητρα επενδύουμε στη νέα γενιά επαγγελματιών υγείας, θέτοντας τις βάσεις για ένα ισχυρότερο σύστημα υγείας, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών σήμερα και στο μέλλον», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ