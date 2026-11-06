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«Δεν κινδυνεύει να παττήσει ο ΟΚΥπΥ», διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ο υπουργός Υγείας, αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Οργανισμός διαθέτει αποθεματικό το οποίο εκτίμησε γύρω στα €300 εκατ., την ώρα που η κρατική χρηματοδότηση για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, χωρίς πρόθεση παράτασής της.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε και στην ανοικτή, όπως διαπιστώνεται, διαφωνία μεταξύ ΟΚΥπΥ και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για την αποζημίωση υπηρεσιών που προσφέρονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια, ενώ συμφωνία ύψους €100 εκατ. μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΟΚΥπΥ βρίσκεται ήδη στη Νομική Υπηρεσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για το 2027, ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του ΟΚΥπΥ και στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξισορρόπηση εσόδων και δαπανών.

«Όχι, δεν κινδυνεύει να παττήσει ο ΟΚΥπΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, ο ΟΚΥπΥ θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί για κάποια χρόνια ακόμη παρουσιάζοντας ελλείμματα, «ωστόσο αυτό δεν αποτελεί τον στόχο της κυβέρνησης».

«Αντίθετα, η επιδίωξη είναι ο Οργανισμός να καταφέρει να ισοσκελίσει τα έσοδα και τις δαπάνες του».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μελέτη η οποία θα καταδείξει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική εξισορρόπηση του ΟΚΥπΥ.

Διαφωνία με τον ΟΑΥ για τις αποζημιώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας στο ζήτημα των αποζημιώσεων που λαμβάνει ο ΟΚΥπΥ από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Όπως ανέφερε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών, εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο οργανισμών για την αποζημίωση υπηρεσιών που παρέχονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια και όχι από τα ιδιωτικά.

«Υπάρχει μια διαφορά και συζητείται», ανέφερε ο υπουργός.

Αναφέρθηκε και στην ανάγκη διαφοροποίησης του τρόπου αποζημίωσης του ΟΚΥπΥ από τον ΟΑΥ και για άλλες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα οι ενδονοσοκομειακές.

Ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια αναλαμβάνουν δυσκολότερα περιστατικά και νοσηλεύουν ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

Αυτό, όπως εξήγησε, έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν τα εξιτήρια, με τις κλίνες στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να αποδεσμεύονται νωρίτερα από ό,τι στα δημόσια.

«Προσπαθούμε να πείσουμε τον ΟΑΥ ότι πρέπει να αποζημιώνει διαφορετικά τον ΟΚΥπΥ», ανέφερε.

Τέλος στην κρατική χρηματοδότηση της αυτονόμησης

Σε ό,τι αφορά την κρατική χρηματοδότηση για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι αυτή ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και δεν υπάρχει πρόθεση παράτασής της.

«Δεν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσουμε σε επέκταση της χρηματοδότησης του ΟΚΥπΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, έχει ήδη συσταθεί κοινή ομάδα η οποία επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο από τον ίδιο τον ΟΚΥπΥ όσο και από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχος είναι να αυξηθούν τα έσοδα και να μειωθούν οι δαπάνες, ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα, χωρίς να συνεχιστεί η συγκεκριμένη μεταβατική κρατική χρηματοδότηση.

Στο €1,5 δισ. ο προϋπολογισμός Υγείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας για το 2027 ανέρχεται σε €1.492,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση €47,5 εκατ. σε σύγκριση με το 2026.

Ωστόσο, από την αύξηση αυτή, τα €38 εκατ., δηλαδή περίπου το 80%, κατευθύνονται στη γενική κυβερνητική συνεισφορά στο ΓεΣΥ, η οποία αυξάνεται από €870 εκατ. σε €908 εκατ.

Η καθαρή μεταβολή στις υπόλοιπες πιστώσεις περιορίζεται στα €9,5 εκατ., περιλαμβάνοντας αυξήσεις, μειώσεις και ανακατανομές.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, €1.473,8 εκατ. αφορούν τακτικές δαπάνες και €18,6 εκατ. αναπτυξιακές δαπάνες.

Επιπλέον, €107,56 εκατ. προορίζονται για υπηρεσίες δημόσιας υγείας και γενικού συμφέροντος που παρέχονται από τον ΟΚΥπΥ.