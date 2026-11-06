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Σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων απωλειών κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς οι προσδοκίες για έναρξη διπλωματικών συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ασκούν πιέσεις στις ενεργειακές αγορές.

Την Παρασκευή, το πετρέλαιο Brent υποχωρεί κατά 0,6%, στα 97,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει πτώση 0,5%, στα 90,03 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent οδεύει προς απώλειες που αγγίζουν το 14%, με το WTI να καταγράφει αντίστοιχη υποχώρηση, επίσης κοντά στο 14%.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι εβδομαδιαίες πιέσεις στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή του συμβολαίου αναφοράς TTF να μειώνεται κατά 3,9%, στα €87,15 ανά μεγαβατώρα την Παρασκευή.

Η συνολική εβδομαδιαία πτώση του φυσικού αερίου ξεπερνά το 16%, εν μέσω προσδοκιών για διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ένταση στη Μέση Ανατολή.

ΚΥΠΕ