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Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων μηνών βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Παρά τη σημαντική υποχώρηση των προηγούμενων ημερών, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και περιορίζουν τις πιέσεις στις τιμές.

Στις τελευταίες συναλλαγές, το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 1,32%, στα 99,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο 0,95%, στα 91,40 δολάρια. Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική ημέρα ανόδου και των δύο βασικών συμβολαίων.

Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν αρκεί για να αντιστρέψει τις μεγάλες απώλειες της εβδομάδας. Το Brent οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 12%, μετά τη λήξη του συμβολαίου παράδοσης Δεκεμβρίου στις 30 Οκτωβρίου, ενώ για το WTI προβλέπεται υποχώρηση 12,1%.

Πώς επηρέασαν οι αμερικανικές εκλογές τις τιμές

Οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τις προηγούμενες ημέρες συνδέονται με τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εκτιμήσεις για πιθανή αλλαγή πορείας στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης ανέτρεψαν τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφαιρώντας τον από τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αποτέλεσμα ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να κινηθεί προς την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η οποία έχει εισέλθει στον ένατο μήνα της.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε στις αγορές είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν κατά 8% την Τετάρτη, στον απόηχο της εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών.

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ ανατρέπουν το κλίμα

Παρά τις προσδοκίες για περιορισμό των εχθροπραξιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων την Τετάρτη και την Πέμπτη στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ οδήγησε σε νέα άνοδο των τιμών, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με μεγάλο μέρος των φορτίων της περιοχής να διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα.

Την Πέμπτη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρία ακόμη δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας ναυτικής ασφάλειας UKMTO υποδηλώνουν ότι οι επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο συνεχίζονται με ρυθμό που πλησιάζει ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι εξελίξεις αυτές διατηρούν τις ανησυχίες για την ομαλή ροή πετρελαίου από την περιοχή, περιορίζοντας την περαιτέρω υποχώρηση των τιμών, παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου.

Capital.gr