Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δημοσιεύματα σε ΜΜΕ στην Ελλάδα επιμένουν ότι σήμερα είναι πιθανό να υπογράψει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την άδεια που ζήτησε η Nexans για την επανέναρξη θαλάσσιων ερευνών νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η υπογραφή Γεραπετρίτη θα ανοίξει τον δρόμο για την έκδοση της navtex από τις ελληνικές αρχές.

Από την έκδοση της navtex μέχρι τον απόπλου του πλοίου Abeille Marengo από το λιμάνι Ηρακλείου όπου έχει ελλιμεσθεί εδώ και μέρες θα μεσολαβήσουν μερικές μέρες για την ολοκλήρωση των τελευταίων τεχνικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν κάποια τελευταία βήματα που πρέπει να γίνουν για την έκδοση της navtex. Η γαλλική Nexans έχει αναθέσει μέσω σύμβασης τη διεξαγωγή των ερευνών στην ιταλική Next Geosolutions Europe SpA, η οποία έχει ήδη αποστείλει στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τις συντεταγμένες των περιοχών όπου θα γίνονται τους επόμενους μήνες οι έρευνες. Η έκδοση της navtex, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα γίνει από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στα δημοσιεύματα ΜΜΕ στην Ελλάδα αναφέρεται ότι η τουρκική κυβέρνηση είναι ενήμερη για τις τρέχουσες διαδικασίες και την επικείμενη έκδοση navtex από τις ελληνικές αρχές. Θεωρείται βέβαιο πως στη συνέχεια θα εκδώσει και η τουρκική πλευρά τη λεγόμενη αντι-navtex, κάτι που έχει πράξει επανειλημμένα για εργασίες που εκτελούνται στην ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς αυτή η ενέργεια να παρεμποδίζει τις έρευνες επί του πεδίου.