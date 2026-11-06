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Βολές πυροβόλων και πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων θα πραγματοποιήσει η Εθνική Φρουρά στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας.

Tο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ενημερώνει το κοινό ότι, από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, θα εκτελεστούν βολές πυροβόλων και πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή του Πεδίου Βολής «ΚΙΤΙΟΥ», στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η είσοδος εντός του Πεδίου Βολής.