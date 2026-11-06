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Η εντυπωσιακή κερδοφορία που κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου στο εννεάμηνο του 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά το καύσιμο για τον πλήρη δομικό της μετασχηματισμό.

Με κέρδη ύψους €383 εκατ. το εννεάμηνο 2026 από €353 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο οργανισμός επιταχύνει τη μετάβασή του στη νέα τραπεζική εποχή. Αυτό αποδεικνύεται από την στρατηγική κίνηση με τη λειτουργία χθες της πρώτης AI ψηφιακής βοηθού στην Κύπρο, την Danai.

Κατά τη παρουσίαση, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργικών Δραστηριοτήτων, Γιώργος Κουσής, χαρακτήρισε «άριστα» τα πρώτα σχόλια των χρηστών και ήδη από χθες το πρωί που τέθηκε σε εφαρμογή και μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 1.000 πελάτες χρησιμοποίησαν την τραπεζική βοηθό.

Η Danai ξεκίνησε να απαντά σε ερωτήσεις πελατών, να παρέχει καθοδήγηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες και να υποστηρίζει συγκεκριμένες ενέργειες και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του BoC Mobile App, όλο το εικοσιτετράωρο. Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από την Danai για τον λογαριασμό του, τις πρόσφατες συναλλαγές του, τις κάρτες και τις πληρωμές του, ερωτήματα για την εύρεση του IBAN, την ενεργοποίηση νέας κάρτας ή την ακύρωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου αναφερόμενος στη νέα ψηφιακή βοηθό τόνισε ότι το πιο σημαντικό, είναι ότι έχει στηθεί υποδομή με στόχο η Danai να καταστεί κρίσιμο εργαλείο για τους πελάτες. Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται και η φωνητική επικοινωνία και όπως εξήγησε ο κ. Νικολάου, η Danai θα μπορεί να απαντά είτε γραπτώς είτε φωνητικά, προσθέτοντας έναν ακόμη τρόπο επικοινωνίας του πελάτη με την Τράπεζα.

Ως προς το λειτουργικό κομμάτι της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 341 μ.β (μονάδες βάσης) κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, θέτοντας μας σε καλή πορεία για να ξεπεράσουμε το στόχο που θέσαμε για οργανική δημιουργία κεφαλαίων μεταξύ 350-400 μ.β. για το 2026.

Τα νέα δάνεια

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ’ τρίμηνο 2026 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε €803 εκατ., (σε σύγκριση με €812 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2026 και ισχυρό νέο δανεισμό που ανήλθε σε €829 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2026 θετικά επηρεασμένος από εποχικότητα) μειωμένος κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και αυξημένος κατά 26% σε ετήσια βάση. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2026 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €345 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €221 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €151 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €64 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους €173 εκατ. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανέρχεται σε €2.4 δις αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση και η αύξηση οφείλεται σε ζήτηση από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Επιπρόσθετα, ο στόχος για αύξηση των δανείων πάνω από 5% το 2026 ξεπεράστηκε σημαντικά κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτέμβριου 2026, υποστηριζόμενο από την εγχώρια ζήτηση και από την συνετή επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών. Για το 2026, το δανειακό χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αυξηθεί με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, εξαιρουμένης της συναλλαγής με την CDB.

Σχετικά με το ερώτημα, κατά πόσον η Τράπεζα Κύπρου θα δανειοδοτήσει ή θα συμμετάσχει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (GSI-Great Sea Interconnector) και εάν η τράπεζα έχει ήδη βολιδοσκοπηθεί σχετικά από τη γαλλική Meridiam, ο κ. Νικολάου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι που μπορεί να ειπωθεί. Εξήγησε πως «ο,τιδήποτε αφορά έργο υποδομής στη χώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να το αξιολογήσουμε, αλλά για να συμμετέχουμε, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια δανεισμού που έχουμε θέσει ως τράπεζα».