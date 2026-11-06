Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, για να παραστεί στην τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο τίτλος απονέμεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αναγνώριση της συμβολής του στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, η τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων και αξιωματούχων της πολιτειακής ηγεσίας, αναδεικνύει, παράλληλα, τους διαχρονικούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου.

Πριν την τελετή αναγόρευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπειτα από πρόσκληση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, θα αποκαλύψει επιτοίχια πλάκα προς τιμήν των Κυπρίων που έπεσαν στον αγώνα απελευθέρωσης της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και προς τιμήν των Μακεδόνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την τουρκική εισβολή του 1974, όπως αναφέρεται.

ΚΥΠΕ