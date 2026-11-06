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Στο προσκήνιο επανέρχεται το θέμα των ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων στα κατεχόμενα, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του προγράμματος της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τουρκία. Το ΕΛΑΜ ζητά την ακύρωση της δραστηριότητας και καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Gençlik Gücü Akademisi, στις 14 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό καμπ στις εγκαταστάσεις του Acapulco, στο πλαίσιο του οποίου η ακαδημία θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα νεαρούς ποδοσφαιριστές του Real Madrid Foundation Football Program Türkiye.

Το ΕΛΑΜ χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στα κατεχόμενα και ζητά από την κεντρική διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία να την ακυρώσει. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τέτοιες κινήσεις εξυπηρετούν, εκούσια ή ακούσια, την προσπάθεια νομιμοποίησης των τετελεσμένων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Η εκδήλωση αφορά το πρόγραμμα ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης του Ιδρύματος στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τις Be Free Football και Regnum Hotels, όπως αναφέρει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, έπειτα από αντιδράσεις και παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων από την ΚΟΠ προς την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

«Καμία εκδήλωση σε αιματοβαμμένα κατεχόμενα εδάφη», καταλήγει το ΕΛΑΜ.

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