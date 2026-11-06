Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε στο έδαφος ένας 19χρονος πεζός, ο οποίος περπατούσε ανυποψίαστος σε ένα σχεδόν άδειο πεζοδρόμιο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ένα ελαστικό εκτοξεύτηκε ξαφνικά από ψηλά και χτύπησε με σφοδρότητα τον νεαρό, με αποτέλεσμα να τον ρίξει ακαριαία στο έδαφος, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει.

Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας (CCTV) και το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο.

⚠️ CCTV footage captures the moment a rogue wheel came flying, seemingly out of nowhere, before striking a 19-year-old pedestrian in Santiago, Chile. pic.twitter.com/SRBU6fODCV — TMZ (@TMZ) November 5, 2026

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο φοιτητής γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στην κλινική Santa María, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα στο μέτωπο, το πρόσωπο και το στήθος.

Οι αρχές ταυτοποίησαν το όχημα από το οποίο έφυγε η ρόδα καθώς και τον οδηγό του και διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αποκόλλησης του ελαστικού.

Η τρελή πορεία του «ιπτάμενου» ελαστικού, πριν πετύχει τον 19χρονο

Σύμφωνα με τον οδηγό του οχήματος, το αυτοκίνητο είχε μόλις βγει από το συνεργείο. Ενώ κινούνταν στην περιοχή, ο ένας του τροχός αποκολλήθηκε ξαφνικά.

Το ελαστικό προσέκρουσε πρώτα επάνω σε δύο άλλα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αναπήδησε με μεγάλη ταχύτητα προς το φαρδύ πεζοδρόμιο της λεωφόρου Los Leones.

Τότε, η ρόδα χτύπησε με σφοδρότητα τον ανυποψίαστο 19χρονο από πίσω, ρίχνοντάς τον βίαια στο έδαφος.

Περαστικοί και δυνάμεις ασφαλείας του δήμου έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον νεαρό, ο οποίος ακόμα να συνέλθει από το σοκ.

iefimerida.gr