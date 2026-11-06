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Ρωτούσαν πολλοί χτες, οι περισσότεροι μεταξύ σοβαρού και αστείου, τι θα κάνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου αν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Διότι αυτές τις μέρες προβλέπεται πως κάτι θα κινηθεί, κάτι θα γίνει που θα ανατρέψει τη δέσμευσή του. Να είναι υποψήφιος αν δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό.

«Ο μη γένοιτο το Σαββατοκύριακο είναι μαύρα κι άραχνα και αδιέξοδο, και δεν κουνηθεί φύλλο, ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος». Αλλά αυτό το δήλωσε 23 Σεπτεμβρίου, δεν ισχύει για πάντα. Δεν κουνήθηκε το φύλλο τότε, τώρα ας κάνει ανεμεστρόβιλους, η απόφαση ελήφθη.

Το ζήτημα είναι πως κατάφεραν οι κομματικοί μας φύλακες, ενάμιση χρόνο πριν τις προεδρικές εκλογές, να κάνουν τους πάντες να ασχολούνται με αυτές. Και ενώ υπάρχει τώρα κάποια κινητικότητα, που ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις (ενδεχομένως, είπαμε), οι πάντες παραμένουν κολλημένοι στις προεδρικές εκλογές. Αντί να μας απασχολεί το Κυπριακό και οι πιθανές εξελίξεις, να είμαστε σε εγρήγορση για να αρπάξουμε την όποια ευκαιρία ή να προφυλαχθούμε από τον όποιο κίνδυνο, η πρώτη σκέψη είναι τι θα κάνει ο Αβέρωφ. Τόσο πολύ κατάφεραν οι κομματικοί ταγοί να μας πορώσουν.

Πρόσεξε κανένας ότι στις δημόσιες συζητήσεις το Κυπριακό είναι κάτι ως παρένθεση; Παρένθεση κυριολεκτικά. Λένε μισή κουβέντα (τις γνωστές αερολογίες «να μη χαθεί η ευκαιρία», «το Κυπριακό είναι η προτεραιότητά μας», τέτοια), και μετά ξανά στα ενδιαφέροντα ζητήματα: Οι πιθανοί υποψήφιοι, τα παρασκήνια, οι εν δυνάμει συμμαχίες… Ακόμα κι ο Πρόεδρος που διαχειρίζεται το Κυπριακό και δηλώνει ότι είναι νωρίς ακόμα για τις προεδρικές και δεν αποφάσισε αν θα είναι υποψήφιος το 2028, κάνει εξαγγελίες που πυκνώνουν. Δεν ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφιος, ξεκίνησε εκστρατεία (μη προεκλογική;) ως Πρόεδρος.

Από την άλλη, τα δύο μεγάλα κόμματα είναι απολύτως αφοσιωμένα στον προεκλογικό κι ας μην ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξή του. Ο ΔΗΣΥ με τις εσωκομματικές εκλογές του και όσα άλλα προηγήθηκαν και τάραξαν τους οπαδούς του και το ΑΚΕΛ αναζητώντας τον «εκλέξιμο υποψήφιο» που θα είναι νομικά κατοχυρωμένος εναντίον του Χριστοδουλίδη. Και του Αναστασιάδη το δίχως άλλο.

Τώρα που γίνεται λόγος για ένα πακέτο ΜΟΕ, που θα συμφωνηθεί -άνοιγμα οδοφραγμάτων δηλαδή- ποιος θα ασχοληθεί χωρίς να το βάζει κι αυτό στη ζυγαριά του προεκλογικού; Θέλαμε, για παράδειγμα, η ελληνοκυπριακή πλευρά να ανοίξει η διέλευση στα Κόκκινα να εξυπηρετηθούν, επιτέλους, οι κάτοικοι της Τηλλυρίας μετά από εξήντα τόσα χρόνια απομόνωσης. Αίφνης αντί αυτού υπάρχει στο πακέτο ένα οδόφραγμα Κάμπου – Καραβοστασίου. Αδύνατο να καταλάβουμε με ποια λογική αυτό μπορεί να υποκαταστήσει το αίτημα για τα Κόκκινα. Από πού βολεύει να ξεκινά κάποιος να πάει στο Καραβοστάσι μέσω Κάμπου; Από πουθενά.

Ποιος ασχολείται όμως; Μήπως ξέρει ο Αβέρωφ, που είναι και της περιοχής, να μας εξηγήσει; Αν φυσικά η κινητικότητα είναι αυτοσκοπός κι ας είναι ανώφελη, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Είναι όλα ανεξήγητα ούτως ή άλλως.

Υ.Γ. Η παλιά κυπριακή φράση «άλλος για το Καραβοστάσι» ξεχάστηκε μετά την εισβολή, καθώς το Καραβοστάσι, κοντά στο Ξερό (φωτογραφία απο την αποβάθρα), είναι κατεχόμενο. Ρώτησα την ΑΙ να μου πει τι σημαίνει και μου είπε κουφά πράματα: «Χρησιμοποιείται μεταφορικά», λέει, «για να δηλώσει ότι κάποιος έχει χάσει τα λογικά του, συμπεριφέρεται τρελά ή αλλόκοτα, ή ότι μια κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως και επικρατεί απόλυτο μπάχαλο» (…) «Είναι η κυπριακή αντίστοιχη έκφραση του ελλαδικού “Είμαστε όλοι για το Δαφνί!” ή “Είμαστε για τα σίδερα!”». Μα, είναι δυνατό; Αποκλείεται.