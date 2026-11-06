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Την πρόνοια για μία κύρια Ιατρική Σχολή ανά νοσηλευτήριο αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, να υιοθετήσει η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη χθεσινή κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών.

Πρόκειται για μία από τις βασικές ρυθμίσεις που είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την οποία υποστηρίζει και το Υπουργείο Υγείας, μετά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν.

Η συγκεκριμένη πρόνοια περιλαμβάνεται και στα αιτήματα των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, παραδίδοντας υπόμνημα στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, κάθε νοσηλευτήριο θα συνεργάζεται με μία κύρια Ιατρική Σχολή, η οποία θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών κλινικών και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Η πρόνοια δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλες Ιατρικές Σχολές για την εκπαίδευση των φοιτητών τους, όπως είχε διευκρινιστεί κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Εκκρεμεί το αίτημα για τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς

Σε εκκρεμότητα παραμένει, ωστόσο, το δεύτερο βασικό αίτημα των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι πραγματοποίησαν χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Οι φοιτητές ζητούν υποχρεωτική στελέχωση κάθε πανεπιστημιακής κλινικής με τουλάχιστον τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, η χθεσινή κατ’ άρθρον συζήτηση δεν έφθασε στο συγκεκριμένο σημείο του νομοσχεδίου και, ως εκ τούτου, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την πρόταση.

Τι συγκεκριμένο αίτημα αναμένεται βεβαίως να απασχολήσει την κοινοβουλευτική Επιτροπή καθώς κατά την κατ΄ άρθρο συζήτηση λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια όλων των εμπλεκομένων φορέων και σίγουρα η άποψη τόσο του υπουργείου Υγείας όσο και της Νομικής Υπηρεσίας που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική διαδικασία.