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Με νέες τροποποιήσεις, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την τελευταία εβδομάδα, επανήλθε το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών. Παρά τις αλλαγές που ενσωματώθηκαν, ωστόσο, οι διαφωνίες δεν έχουν γεφυρωθεί, με πανεπιστήμια, γιατρούς και άλλους φορείς να διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις.

Όπως ανέφερε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας η ανώτερη λειτουργός του Υπουργείου, Καρολίνα Στυλιανού, μετά από υπόδειξη της Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκομένους και εξετάστηκαν οι εισηγήσεις τους.

Στο αναθεωρημένο κείμενο προστέθηκαν πρόνοιες, που καθιστούν υποχρεωτική τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, με συγκεκριμένες ρήτρες, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η συμμετοχή των νοσηλευτηρίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα δικαιώματα των ασθενών και στη δυνατότητα των νοσηλευτηρίων να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις. Οι συμφωνίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαθέσιμες υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και την παροχή υπηρεσιών, ενώ οι Ιατρικές Σχολές θα οφείλουν να διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης των φοιτητών.

Σύμφωνα με την κ. Στυλιανού, έγιναν επίσης αλλαγές στον τρόπο στελέχωσης των πανεπιστημιακών κλινικών, ώστε να συνάδει με τη λειτουργία τους, καθώς και ρυθμίσεις για την αντιμισθία των ειδικευομένων και την ευθύνη του διευθυντή κάθε κλινικής.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα αφορά τη συνεργασία των νοσηλευτηρίων με τις Ιατρικές Σχολές. Μετά τις διαβουλεύσεις με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προωθείται η πρόνοια για μία κύρια Ιατρική Σχολή ανά πανεπιστημιακή κλινική, χωρίς να αποκλείεται η εκπαίδευση φοιτητών άλλων σχολών σε αυτήν.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος δύο ετών για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου διευκρίνισε ότι το αναθεωρημένο κείμενο δεν έχει ακόμη ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα συμμετάσχει στην κατ’ άρθρον συζήτηση.

Οι αντιδράσεις:

Ο Συνήγορος του Ασθενούς κατέθεσε 11 σημεία που θεωρεί ότι χρήζουν ρύθμισης, μεταξύ άλλων για τη συναίνεση και τη συνέχεια της περίθαλψης. Η ΟΣΑΚ έθεσε ως «κόκκινη γραμμή» τη μία κύρια Ιατρική Σχολή ανά κλινική και ζήτησε ελάχιστη στελέχωση και συντονιστικούς μηχανισμούς.

Ο ΟΚΥπΥ τάχθηκε υπέρ της προώθησης του νομοσχεδίου, ενώ ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων χαιρέτισε την αποδοχή σημαντικού μέρους των εισηγήσεών του, διατηρώντας επιφυλάξεις για τους ειδικευομένους.

ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΚΙ εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τη στελέχωση, τις διοικητικές αρμοδιότητες και τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προειδοποίησε για υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πανεπιστημιακών κλινικών, ενώ επιφυλάξεις διατύπωσαν και άλλα πανεπιστήμια. Η ΠΟΦΕΝ ζήτησε επαρκείς θέσεις πρακτικής άσκησης και ίσες ευκαιρίες για τους φοιτητές, ενώ τέθηκαν και ζητήματα πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.