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Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έβαλε πρόωρο τέλος στην πολυδιαφημισμένη «αιώνια» κρουαζιέρα της Villa Vie Residences, με εκατοντάδες επιβάτες να μένουν ξαφνικά χωρίς κατάλυμα και εγκλωβισμένοι στην Καμπότζη.

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Odyssey», μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη της κρουαζιέρας, διέκοψε οριστικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του στην Ασία,αφήνοντας εκατοντάδες επιβάτες ξαφνικά «άστεγους» και εγκλωβισμένους στην Καμπότζη.

Το φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε πριν δύο χρόνια από το Μπέλφαστ, υποσχόταν μια μόνιμη ζωή στη θάλασσα, σαν αιώνια κρουαζιέρα, οδηγώντας εκατοντάδες ανθρώπους -κυρίως συνταξιούχους- να πουλήσουν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και όλα τα υπάρχοντά τους για να αγοράσουν μια καμπίνα στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, σε τιμές που κυμαίνονταν από 120.000 έως 440.000 δολάρια.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική, οδηγώντας το εγχείρημα σε οικονομικό ναυάγιο και τους ιδιοκτήτες των καμπινών σε απόγνωση.

Η κρουαζιέρα κατέρρευσε λόγω του πολέμου στο Ιράν



Ο ιδρυτής της εταιρείας, Mikael Petterson, απέδωσε το τέλος της «αιώνιας» κρουαζιέρας στις δραματικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σε ορισμένα λιμάνια της Ασίας το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα εκτινάχθηκε από τα 1.800 στα 8.000 δολάρια και η εταιρεία δήλωσε αδυναμία να μετακυλίσει αυτό το τεράστιο βάρος στους επιβάτες.

Τελικά, η Villa Vie Residences ξέμεινε εντελώς από χρήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγοράσει τα απαραίτητα καύσιμα για να συνεχίσει το ταξίδι. Το «Odyssey» οδηγήθηκε σε αναγκαστική ακινητοποίηση στην Καμπότζη και οι εκατοντάδες μόνιμοι κάτοικοι του πλοίου διατάχθηκαν να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αποβιβαστούν στο λιμάνι Σιχανουκβίλ, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το πλοίο ξεκίνησε το 2025 για την κρουαζιέρα Ασίας & Ινδικού Ωκεανού

Το αρχικό πλάνο για το ταξίδι του «Villa Vie Odyssey» ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο και είχε σχεδιαστεί ως μια παγκόσμια κρουαζιέρα διάρκειας 3,5 ετών (συνολικά 1.301 ημέρες), η οποία θα ολοκληρωνόταν σε τρεις φάσεις και θα επαναλαμβανόταν ανάλογα με τη ζήτηση.

Η υπόσχεση της Villa Vie Residences ήταν ότι το πλοίο θα κυνηγούσε τον «ατελείωτο ήλιο», προσφέροντας ένα μοναδικό δρομολόγιο σε 147 χώρες και στις 7 ηπείρους, πιάνοντας περισσότερα από 425 λιμάνια / προορισμούς.



Για τη δεύτερη φάση, η κρουαζιέρα Ασίας & Ινδικού Ωκεανού ξεκίνησε το 2025 και θα έληγε το 2027.

Το πλοίο θα κάλυπτε τη Νότια Ασία, την Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τη Μαλαισία, τη Μαδαγασκάρη, καθώς και κλασικούς προορισμούς της Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης.

Το concept βασιζόταν στο ότι οι επιβάτες μπορούσαν είτε να αγοράσουν μόνιμα την καμπίνα τους για όλη τη ζωή του πλοίου (περίπου 15 χρόνια), είτε να κλείσουν συγκεκριμένα «κομμάτια» (segments) του ταξιδιού από 35 ημέρες και πάνω.

Σε αυτή ακριβώς τη φάση (στην Καμπότζη) γράφτηκε ο επίλογος, καθώς οι τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα ανάγκασαν την εταιρεία να «τραβήξει χειρόφρενο» στα μισά του δρομολογίου.

«Άστεγοι» και σε απόγνωση περίπου 200 επιβάτες

Στο κρουαζιερόπλοιο «Villa Vie Odyssey» επέβαιναν 203 επιβάτες (διαφόρων εθνικοτήτων, στην πλειονότητά τους Αμερικανοί), καθώς και 156 μέλη πληρώματος, όταν διατάχθηκαν να αποβιβαστούν αιφνιδιαστικά στο λιμάνι Σιχανουκβίλ της Καμπότζης.

Αν και ορισμένοι επιβάτες που είχαν την οικονομική δυνατότητα άρχισαν ήδη να εγκαταλείπουν τη χώρα με δικά τους έξοδα, οι περισσότεροι από τους περίπου 200 ανθρώπους παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή.

Μετά την οριστική διακοπή της «κρουαζιέρας της ζωής τους», πολλοί επιβάτες βρίσκονται σε απόγνωση, δηλώνοντας ότι δεν έχουν πλέον καμία περιουσία ή εστία στην πατρίδα τους.

Ένας από αυτούς, η 77χρονη Αμερικανίδα Σάρον Λέιν, πούλησε όλα τα υπάρχοντά της και αγόρασε ένα εισιτήριο για το «Villa Vie Odyssey» και την «ατελείωτη κρουαζιέρα», ελπίζοντας να περάσει την επόμενη δεκαετία (την υπόλοιπη ζωή της δηλαδή) πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, γυρίζοντας τον κόσμο.

Το κόστος του ταξιδιού της ήταν περίπου 129.000 δολάρια για μια καμπίνα 15 ετών, συν μηνιαία έξοδα που κυμαίνονταν από 2.000 έως 3.000 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων γευμάτων, ιατρικής περίθαλψης, καθαριότητας και απεριόριστου ίντερνετ.

Ένας επιβάτης δήλωσε στο Reuters ότι «τους πέταξαν έξω από το πλοίο» και ότι προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά «κανείς δεν κάνει καμία έκπτωση».

Residents of the Villa Vie Odyssey cruise ship were left stranded and at a loss in the Cambodian port city of Sihanoukville after being told to leave the vessel, saying the operator had run out of money to pay for fuel https://t.co/9Ekw1dmlMQ pic.twitter.com/NS18N7Bpzl — Reuters (@Reuters) October 28, 2026

Ένας άλλος επιβάτης είπε πως πολλοί άνθρωποι έχουν επενδύσει όλα τους τα χρήματα στις κατοικίες τους στο Villa Vie Odyssey και έχουν πουλήσει τα σπίτια τους στην ξηρά…, οπότε δεν έχουν πουθενά να πάνε.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, από την πλευρά της, ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει προσωρινά καταλύματα και λύσεις διαβίωσης για τους επιβάτες, ωστόσο η κατάσταση για πολλούς από αυτούς παραμένει δραματική, καθώς δεν έχουν άλλη μόνιμη κατοικία για να επιστρέψουν.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αφιερώσει τις επόμενες 60 ημέρες σε διαδικασίες «αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης», αν και, όπως διευκρίνισε, «δεν υπάρχει εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα».

Η τρίτη φάση της «αιώνιας» κρουαζιέρας που πιθανότατα δεν θα γίνει ποτέ

Το πλάνο είχε χωριστεί σε συγκεκριμένα γεωγραφικά τμήματα, με το ξεκίνημα από την Ευρώπη το 2024.

Μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις στο Μπέλφαστ, το πλοίο απέπλευσε τον Οκτώβριο του 2024 με κατεύθυνση τη Γαλλία και προορισμό τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική.

Στο άδοξο τέλος της, ήταν η φάση της Ασίας & Ινδικού Ωκεανού, ενώ για την τρίτη φάση είχε προγραμματιστεί «Ο Μεγάλος Γύρος» του κόσμου.

Η επόμενη προγραμματισμένη τριετία (2027-2030) περιλάμβανε ένα τεράστιο δρομολόγιο:

Αμερική: Από τον Αμαζόνιο και την Καραϊβική, μέχρι την Ανατολική Ακτή ΗΠΑ/Καναδά και την Αλάσκα.

Βόρειος Πόλος & Ευρώπη: Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Ιβηρική Χερσόνησος.

Ωκεανία & Ανταρκτική: Πέρασμα από την Παταγονία, την Ανταρκτική, τη Χαβάη, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Πηγή: iefimerida.gr