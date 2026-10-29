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Υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις καταργείται ο σταθερός αριθμός δικαστών που προέβλεπε η νομοθεσία μέχρι σήμερα και η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ουσιαστικά διαγράφονται οι διατάξεις στους νόμους που καθόριζαν ότι ο αριθμός των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου ανέρχεται στους έξι δικαστές και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας ανέρχεται στους δέκα δικαστές και να προβλεφθεί, αντ’ αυτού, ότι ο αριθμός των εν λόγω δικαστών θα καθορίζεται από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον της δικαιοσύνης και τις εγκεκριμένες θέσεις που προβλέπονται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν εισήγηση της ίδιας της δικαστικής εξουσίας. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο δικαστηρίων.