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Εγκρίθηκε ομόφωνα την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ο οποίος είναι πλεονασματικός. Προβλέπει έσοδα ύψους €50.000.000, τα οποία προέρχονται από κυβερνητική χορηγία και προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €28.725.199, που αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων/συμβούλων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ταμείου κατά την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχονταν σε €189.180.218.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών από τις συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό , ποσό ύψους περίπου €10.000.000 αφορά την κάλυψη διενέργειας πληρωμών για την καταβολή των υπολειπόμενων ποσών του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα καταβάλλονται σε δικαιούχα φυσικά πρόσωπα του σχεδίου τα οποία προέβησαν σε επιβεβαίωση στοιχείων, αλλά εκκρεμεί η επιβεβαίωση του ποσού πληρωμής, καθώς και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού τους, σε αιτούμενα φυσικά πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν ένσταση, δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων του σχεδίου, καθώς και σε δικαιούχα φυσικά πρόσωπα στα οποία για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση της πληρωμής.

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό των συνολικών δαπανών, ύψους περίπου €18.000.000, πρόθεση του ΥΠΟΙΚ, όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή, είναι η επέκταση του αρχικού σχεδίου και η καταβολή επιπρόσθετων ποσών σε όσους δικαιούχους ήδη έλαβαν ποσά με βάση το αρχικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση του Κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος του φθινοπώρου του 2026 να επανατεθεί σε λειτουργία η αρχική ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχεδίου, ώστε να δοθεί εκ νέου σε φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής αίτησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν την υπέβαλαν κατά την αρχική λειτουργία του σχεδίου.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα αφορούν νέο σχέδιο για το έτος 2027 και οι ανάγκες που θα προκύψουν θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του ταμείου για το έτος 2027.

Στο νέο αυτό σχέδιο θα περιληφθούν όσοι εγκρίθηκαν στο σχέδιο για το 2025, καθώς και όσοι εγκριθούν στο νέο σχέδιο για το 2027. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του νέου σχεδίου για το έτος 2027 αναμένεται να είναι παρόμοιοι με αυτούς του αρχικού σχεδίου και θα καθοριστούν στη βάση του αριθμού των αιτήσεων που θα υποβληθούν, καθώς και του διαθέσιμου κονδυλίου.

‘Οπως λέχθηκε στην Επιτροπή, κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων για το αρχικό σχέδιο υποβλήθηκαν περίπου 9.700 αιτήσεις και έγιναν πληρωμές σε περίπου 7.160 αιτητές (φυσικά πρόσωπα). Από το εγκεκριμένο κονδύλι των €100.000.000 για το 2025 ποσό ύψους €71.279.801 δαπανήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Λόγω συνταγματικού κωλύματος για δώδεκα ακίνητα του κράτους με αξία περίπου €100.000.000 δεν κατέστη εφικτή η μεταφορά τους στο ταμείο. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, περιουσία του κράτους μπορεί να διατεθεί μόνο για κοινωφελείς σκοπούς, κάτι που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση επιχορηγεί το ταμείο από τη σύστασή του κάθε χρόνο με ποσό ύψους €50.000.000, που κατ’ αναλογία στο σύνολο έχει ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που θα μεταφέρονταν στο ταμείο.

ΚΥΠΕ