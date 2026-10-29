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Το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση καταδικασθέντα, επικυρώνοντας τις ποινές φυλάκισης που του επιβλήθηκαν για κατοχή και χρήση κάνναβης, καθώς και την απόφαση να τις εκτίσει διαδοχικά με ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών που ήδη εξέτιε για διάρρηξη. Με τη διαδοχική εκτέλεση των ποινών, η συνολική διάρκεια φυλάκισης ανέρχεται σε 39 μήνες, την οποία το δικαστήριο έκρινε δίκαιη και ανάλογη με τη συνολική εγκληματική συμπεριφορά του.

Η απόφαση αφορά αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 21 Μαρτίου 2023. Ο άνδρας είχε κριθεί ένοχος, κατόπιν παραδοχής, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β. Συγκεκριμένα, ενός μισοκαπνισμένου χειροποίητου τσιγάρου μήκους οκτώ εκατοστών, το οποίο περιείχε καπνό αναμεμειγμένο με ίχνη κάνναβης, καθώς και για χρήση κάνναβης.

Για την πρώτη κατηγορία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών και για τη δεύτερη εννέα μηνών. Οι δύο ποινές διατάχθηκε να συντρέχουν, αλλά μετά την ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών που ο καταδικασθείς εξέτιε ήδη για διάρρηξη κτηρίου σε άλλη ποινική υπόθεση.

Με την έφεσή του, ο καταδικασθείς υποστήριξε ότι οι ποινές ήταν έκδηλα υπερβολικές και ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τους ελαφρυντικούς παράγοντες υπέρ του. Αμφισβήτησε επίσης τη διαδοχική εκτέλεση των ποινών, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η αρχή της συνολικότητας της ποινής, σύμφωνα με την οποία, η συνολική τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη με το σύνολο της εγκληματικής συμπεριφοράς.

Το Εφετείο απέρριψε τους ισχυρισμούς του, επισημαίνοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο είχε συνεκτιμήσει τους παράγοντες που τέθηκαν ενώπιόν του, αλλά και το βεβαρημένο ποινικό μητρώο του εφεσείοντος. Συγκεκριμένα, κατά την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκαν υπόψη τέσσερις προηγούμενες καταδίκες του, οι οποίες αφορούσαν την περίοδο 2018-2022, καθώς και άλλη ποινική υπόθεση που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή περιουσίας για την οποία υπήρχε εύλογη υποψία ότι ήταν προϊόν κλοπής.

Το δικαστήριο τόνισε ότι σε υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικές ουσίες υπάρχει ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών, ενώ οι προηγούμενες καταδίκες περιορίζουν το περιθώριο επιείκειας. Έκρινε, επίσης, ότι δεν ευσταθούσε ο ισχυρισμός πως το πρωτόδικο δικαστήριο είχε λάβει υπόψη μεταγενέστερο αδίκημα, διευκρινίζοντας ότι η σχετική αναφορά αφορούσε υπόθεση με αδίκημα που διαπράχθηκε πριν από τα επίδικα αδικήματα.

Σε σχέση με τη διαδοχική εκτέλεση των ποινών, το Εφετείο σημείωσε ότι η σχετική απόφαση εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, το οποίο οφείλει να συνεκτιμά τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης και να διασφαλίζει ότι η συνολική ποινή δεν είναι δυσανάλογη. Στην προκειμένη περίπτωση, έκρινε ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για να μην υπάρξει απόκλιση από τον γενικό κανόνα της διαδοχικής εκτέλεσης.

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε ότι η συνολική ποινή των 39 μηνών δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και απέρριψε την έφεση στο σύνολό της, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση.