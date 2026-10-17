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Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν και κατάσχεσαν 6 κιλά και 110 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα πίσω από πίνακα σε καμβά, μέσα σε πακέτο ταχυμεταφορών που έφθασε στην Κύπρο από τρίτη χώρα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, στις 16 Οκτωβρίου 2026, οι λειτουργοί, έπειτα από ανάλυση πληροφοριών στο ηλεκτρονικό σύστημα εισαγωγών, επέλεξαν για έλεγχο πακέτο που κρίθηκε ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών.

Κατά τον πρώτο ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο, οι υποψίες ενισχύθηκαν. Ακολούθησε φυσικός έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι πίσω από τον πίνακα, ο οποίος είχε δηλωθεί ως το περιεχόμενο του πακέτου, υπήρχαν νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 6 κιλών και 110 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στη Δ.Α.Ο.Ε. – ΥΚΑΝ για τις περαιτέρω ενέργειες. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών των δύο υπηρεσιών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.