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Οκτώ χρόνια φυλάκισης θα εκτίσει 27χρονος που προμήθευε μεθαμφεταμίνη σε τέσσερις ανήλικους, τους οποίους επιχείρησε να στρατολογήσει ως συνεργάτες για την πώληση ναρκωτικών σε άλλα παιδιά, καθώς το Εφετείο απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για αύξηση της ποινής, κρίνοντας ότι η τιμωρία που του επιβλήθηκε πρωτοδίκως ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Στην ομόφωνη απόφασή του, το Εφετείο έκρινε ιδιαίτερα σοβαρή την υπόθεση, καθώς ο καταδικασθείς δεν περιορίστηκε στην επανειλημμένη προμήθεια ναρκωτικών σε ανήλικα πρόσωπα, αλλά επιχείρησε να τα στρατολογήσει ως συνεργάτες, με στόχο την επέκταση των πωλήσεων σε άλλα παιδιά.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί, κατόπιν παραδοχής, για κατοχή 0,08 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, καθώς και για 13 περιπτώσεις προμήθειας άγνωστων ποσοτήτων της ουσίας σε τέσσερις ανηλίκους. Το Κακουργοδικείο επέβαλε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη την οκταετή κάθειρξη.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η διερεύνηση άρχισε τον Απρίλιο του 2022, όταν μία ανήλικη ζήτησε βοήθεια για ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης, αναφέροντας ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης τους προηγούμενους μήνες. Την επόμενη ημέρα, η αδελφή της, επίσης ανήλικη, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με έντονους καρδιακούς παλμούς. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν θετική στη μεθαμφεταμίνη και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι ο καταδικασθείς προμήθευε επανειλημμένα τα τέσσερα παιδιά με την ουσία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους την έδινε δωρεάν. Σε μία από τις ανήλικες φέρεται να ανέφερε ότι ήθελε να την κάνει συνεργάτη του, υποσχόμενος ότι θα κέρδιζαν πολλά χρήματα. Σε άλλη περίπτωση, όταν η ανήλικη είχε πλέον εθιστεί, της πρότεινε να του βρίσκει νέους πελάτες με αντάλλαγμα απεριόριστες ποσότητες μεθαμφεταμίνης.

Η συγκεκριμένη ανήλικη ανέφερε ότι αρχικά έκανε χρήση περίπου τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια η χρήση έφτασε τις τρεις φορές την ημέρα. Τελικά χρειάστηκε νοσηλεία και ακολούθως εισήχθη σε πρόγραμμα απεξάρτησης στην Αγία Σκέπη.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από την Αστυνομία στις 7 Απριλίου 2022, όταν μετέβη με μοτοσικλέτα στην κατοικία των δύο αδελφών, έπειτα από πληροφορία ότι επρόκειτο να τους παραδώσει ναρκωτικά. Επιχείρησε να διαφύγει όταν αστυνομικός τού υπέδειξε την ταυτότητά του, αλλά ανακόπηκε. Στην κατοχή του εντοπίστηκε η μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης, ενώ αρχικά έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, χρησιμοποιώντας το όνομα πρώην συγκατοίκου του. Αργότερα αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα και σε ανακριτική κατάθεση παραδέχθηκε ότι είχε προμηθεύσει με μεθαμφεταμίνη τρεις από τους ανηλίκους.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε στην έφεση ότι οι ποινές ήταν έκδηλα ανεπαρκείς, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων, την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και την αυξημένη συχνότητα τέτοιων υποθέσεων. Εισηγήθηκε, επίσης, ότι το Κακουργοδικείο απέδωσε υπέρμετρη βαρύτητα στους μετριαστικούς παράγοντες.

Το Εφετείο, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιβαρυντικά στοιχεία περιστατικά που περιλαμβάνονταν σε κατηγορίες, οι οποίες τελικά αναστάλθηκαν από την Κατηγορούσα Αρχή. Τόνισε ότι, μετά την παραδοχή ενός κατηγορουμένου, τα γεγονότα που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση της ποινής πρέπει να παρατίθενται με σαφήνεια και να γίνονται αποδεκτά από την υπεράσπιση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο καταδικασθείς κρίθηκε ένοχος για 13 περιπτώσεις προμήθειας και όχι για το σύνολο των περιστατικών που αναφέρονταν στις καταθέσεις.

Παρά τη διευκρίνιση αυτή, οι δικαστές υπογράμμισαν ότι η επαναλαμβανόμενη προμήθεια ναρκωτικών Τάξεως Α σε παιδιά, σε συνδυασμό με την προσπάθεια στρατολόγησής τους, καταδεικνύει προσχεδιασμένη εγκληματική συμπεριφορά. Επισήμαναν, επίσης, ότι η προμήθεια ναρκωτικών σε ανηλίκους συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή επιβαρυντική περίσταση και ότι οι προσωπικές συνθήκες του δράστη έχουν περιορισμένη βαρύτητα σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε ότι η αυξημένη σοβαρότητα των αδικημάτων, λόγω της ηλικίας των θυμάτων και των συνεπειών της χρήσης, αντανακλάται επαρκώς στις ποινές που επιβλήθηκαν. Ως εκ τούτου, απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και διατήρησε την οκταετή ποινή φυλάκισης.