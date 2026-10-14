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Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την εκμίσθωση του Θεάτρου Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού εκφράζει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, Δάφνη Πίττα Διογένους, σε δήλωσή της στο ΚΥΠΕ, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας που θα διαφυλάσσει την καλλιτεχνική και διοικητική αυτονομία του θεάτρου.

Η απόφαση του Υπουργικού ανοίγει πλέον τον δρόμο για την επόμενη ημέρα του Ριάλτο. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η νέα διοικητική δομή να διατηρήσει την αυτονομία του οργανισμού και να δημιουργήσει σταθερές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της πολιτιστικής του προσφοράς, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο χρηματοδότησης που προβλέπει σταδιακή μείωση της κρατικής χορηγίας έως το 2028.

«Είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή» δήλωσε η Δάφνη Πίττα, αποδίδοντας εύσημα στην Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, «η οποία ήταν αποτελεσματική και αποφασιστική, δίνοντας μια άλλη ώθηση σε ένα θέμα που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια».

Η πρόεδρος του ΔΣ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η στενή συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού για την εξεύρεση της κατάλληλης δομής λειτουργίας του οργανισμού. «Τώρα πρέπει να συνεργαστούμε στενά, για να διαφυλάξουμε τη διοικητική και καλλιτεχνική ανεξαρτησία του Ριάλτο» ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δύο πλευρές έχουν σύμπνοια θέσεων και στόχων.

Σε ανακοίνωσή του, το Θέατρο Ριάλτο χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού, σημειώνοντας ότι αυτή «τερματίζει τη μακρόχρονη εκκρεμότητα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Θεάτρου Ριάλτο, διασφαλίζοντας την καλλιτεχνική και διοικητική ανεξαρτησία του οργανισμού αλλά και τις θέσεις εργασίας του προσωπικού».

Όπως αναφέρει, με την απόφαση «επισφραγίζεται ο ιστορικός δεσμός του θεάτρου με την πόλη και αναγνωρίζεται η συμβολή του στην πολιτιστική ζωή ολόκληρης της Κύπρου».

Ο οργανισμός δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Δήμο Λεμεσού, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την καλλιτεχνική και κοινωνική του αποστολή, με έμφαση στην ανάπτυξη του πολιτισμού, τη στήριξη των δημιουργών, την προώθηση της συμπερίληψης και την προσέλκυση νέου κοινού.

Το ΔΣ ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα και τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη για τη στήριξη, τις συζητήσεις και τη συνεργασία που οδήγησαν στην απόφαση, καθώς και την καλλιτεχνική κοινότητα, τα οργανωμένα σύνολα και τους πολίτες που στηρίζουν το έργο του θεάτρου.