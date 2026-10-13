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Στον Δήμο Λεμεσού περνά το Θέατρο Ριάλτο, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του κτιρίου από το κράτος και την εκμίσθωσή του στον Δήμο, καθορίζοντας παράλληλα το πλαίσιο για τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του οργανισμού.

Η νέα διευθέτηση καλείται πλέον να διασφαλίσει τη συνέχεια της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του Ριάλτο, την αυτονομία του οργανισμού και τη βιωσιμότητά του σε ένα περιβάλλον σταδιακής απόσυρσης της κρατικής χρηματοδότησης.

Την απόφαση ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, ενώ ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης έκανε λόγο για «μια μεγάλη μέρα για τη Λεμεσό και τον πολιτισμό της», ανακοινώνοντας ότι το ιστορικό θέατρο περνά στον Δήμο.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από διαδοχικές προσπάθειες για διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ριάλτο, το οποίο αποτελεί σημαντική πολιτιστική υποδομή της Λεμεσού και φιλοξενεί σημαντικούς θεσμούς και διοργανώσεις του σύγχρονου κυπριακού πολιτισμού.

Ττο Υπουργικό ενέκρινε κρατική χορηγία ύψους €250.000 για το 2026, €125.000 για το 2027 και €75.000 για το 2028, σύμφωνα με το αίτημα του Δήμου Λεμεσού. Μετά το 2028 δεν προβλέπεται περαιτέρω κρατική χορηγία.

Η σταδιακή μείωση της χρηματοδότησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της νέας διευθέτησης, καθώς δημιουργεί την ανάγκη για σχεδιασμό ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου λειτουργίας του θεάτρου, με δεδομένη τη σημασία του για την πολιτιστική ζωή της Λεμεσού και της Κύπρου.

Τι προβλέπεται για τη διοίκηση και τους εργαζομένους

Το Υπουργικό ενέκρινε επίσης την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών από τον Δήμο Λεμεσού για τον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Ριάλτο. Όπως ανέφερε η Κλέα Παπαέλληνα, επιδίωξη είναι να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη συνεργειών με πολιτιστικούς φορείς και σχήματα του Δήμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους 12 μόνιμους εργαζομένους της εταιρείας. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στόχος είναι να μην αλλάξει το εργασιακό τους καθεστώς και να διατηρηθούν όλα τα εργασιακά τους ωφελήματα, καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους στη νέα εταιρεία, στην οποία μοναδικό μέλος θα είναι ο Δήμος Λεμεσού.

Οι σχετικές διαδικασίες θα προωθηθούν από το διοικητικό συμβούλιο και τον Δήμο, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

«Το Ριάλτο ανήκει στη Λεμεσό και τους Λεμεσιανούς»

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης χαιρέτισε την απόφαση, σημειώνοντας ότι το θέατρο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του.

«Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει και κάτι ακόμη: Όταν οι φορείς της πόλης ενώνουν δυνάμεις, συνεργάζονται και διεκδικούν με κοινή φωνή, έρχονται και τα επιθυμητά αποτελέσματα», ανέφερε, ευχαριστώντας την κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο του Ριάλτο και την πρόεδρό του, Δάφνη Πίττα.