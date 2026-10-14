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Το Εφετείο επικύρωσε την κράτηση άνδρα μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος φυγοδικίας, παρά τους δεσμούς του με την Κύπρο. Παράλληλα, ακύρωσε το μέρος της πρωτόδικης απόφασης που αφορούσε τον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων, καθώς έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν μια τέτοια εκτίμηση. Ο ύποπτος αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων απόπειρα φόνου της συμβίας του, τραυματισμό με σκοπό την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομη στέρηση της ελευθερίας της, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, απειλές ότι θα τη σκοτώσει σε δύο περιπτώσεις, καθώς και άσκηση ψυχολογικής βίας. Του αποδίδεται, επίσης, βία σε βάρος του ανήλικου τέκνου της γυναίκας, καθώς η επίθεση φέρεται να έγινε στην παρουσία του. Οι κατηγορίες θα εξεταστούν από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ενώ ο εφεσείων τεκμαίρεται αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του.

Η υπόθεση εξετάστηκε από το Εφετείο, έπειτα από έφεση του υπόπτου κατά της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου να διατάξει την κράτησή του μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η οποία ορίστηκε για τις 23 Οκτωβρίου 2026. Η Κατηγορούσα Αρχή είχε ζητήσει την κράτησή του επικαλούμενη κίνδυνο φυγοδικίας, πιθανότητα διάπραξης νέων αδικημάτων και κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων.

Υποστηρίζοντας την έφεσή του, ο ύποπτος προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι διαμένει στην Κύπρο τα τελευταία 24 χρόνια, από την ηλικία των πέντε ετών, ότι φοίτησε σε σχολεία και αποφοίτησε από λύκειο στη χώρα, ενώ μιλά άπταιστα ελληνικά. Ανέφερε, επίσης, ότι εργάζεται ως υδραυλικός και ότι ο εργοδότης του τού προσέφερε διαμέρισμα στη Λευκωσία, ώστε να μετακομίσει από την κατοικία όπου διέμενε με την παραπονούμενη. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, σε περίπτωση αποφυλάκισής του θα επέστρεφε στην εργασία του.

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε, παράλληλα, δηλώσεις της παραπονούμενης με τις οποίες φέρεται να ανέφερε ότι δεν έχει παράπονο εναντίον του, δεν επιθυμεί τη δίωξή του και δεν προτίθεται να καταθέσει εναντίον του.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι οι θέσεις αυτές δεν αναιρούν τους αρχικούς ισχυρισμούς της, οι οποίοι δεν ανακλήθηκαν. Όπως σημειώνει στην ομόφωνη απόφασή του, τα ζητήματα που αφορούν τη στάση της παραπονούμενης θα κριθούν κατά τη δίκη και δεν μπορούσαν να καθορίσουν την απόφαση για την κράτηση στο συγκεκριμένο στάδιο.

Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο αξιολόγησε ορθά τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τις πιθανές ποινές σε περίπτωση καταδίκης και την πιθανότητα καταδίκης, με βάση το διαθέσιμο μαρτυρικό υλικό. Παράλληλα, έλαβε υπόψη τους προσωπικούς δεσμούς του εφεσείοντα με την Κύπρο, καταλήγοντας ότι αυτοί δεν ήταν αρκετοί για να εξαλείψουν τον κίνδυνο να μην παρουσιαστεί στη δίκη του. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η κράτηση υποδίκου αποτελεί εξαιρετικό μέτρο, με αφετηρία την ατομική ελευθερία, αλλά οι προσωπικές περιστάσεις πρέπει να συνεκτιμώνται με τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τον κίνδυνο μη προσέλευσης στο δικαστήριο.

Αντίθετα, το Εφετείο έκανε δεκτό τον λόγο έφεσης, που αφορούσε τον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων. Διαπίστωσε ότι, παρότι ο κίνδυνος είχε αναφερθεί στο αρχικό αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, δεν αναπτύχθηκε ουσιαστικά κατά την επιχειρηματολογία της ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου. Η σχετική αναφορά περιορίστηκε στην πιθανότητα η παραπονούμενη να δεχθεί απειλές ώστε να μην προωθήσει την καταγγελία της.

Το Εφετείο έκρινε ότι η πιθανολόγηση επηρεασμού μαρτύρων πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις και όχι σε γενικές ή θεωρητικές υποθέσεις. Ούτε η μεταγενέστερη στάση της παραπονούμενης ούτε το αναφερόμενο μήνυμα του εφεσείοντα, με το οποίο την ενημέρωνε ότι είχε αποχωρήσει από την κατοικία, αρκούσαν από μόνα τους για να τεκμηριώσουν τέτοιο κίνδυνο. Ως εκ τούτου, ακύρωσε το συγκεκριμένο μέρος της πρωτόδικης απόφασης.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με τους δικαστές Μ. Αμπιζά, Στ. Χριστοδουλίδου-Μεσσιού και Ι. Στυλιανίδου να απορρίπτουν τον πρώτο λόγο έφεσης και να επικυρώνουν την κράτηση λόγω κινδύνου φυγοδικίας, ενώ έκαναν δεκτό τον δεύτερο λόγο, ακυρώνοντας την κράτηση στη βάση του κινδύνου επηρεασμού μαρτύρων.