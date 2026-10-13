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Αναβολή πήρε η σημερινή (13/10) ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού για τον φόνο του 45χρονου Γιάννη Αργυρού, καθώς ο 52χρονος κατηγορούμενος ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη κατά τη μεταφορά του από τις Κεντρικές Φυλακές με αστυνομική κλούβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο κατηγορούμενος παραπονέθηκε για τραυματισμό στον ώμο, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε κατά τη μεταφορά του. Το περιστατικό σημειώθηκε καθ’ οδόν προς το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου ο κατηγορούμενος επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Όπως μας αναφέρθηκε, το μεταγωγικό όχημα φέρεται να σταμάτησε απότομα σε φώτα τροχαίας, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει. Ακολούθως, ζητήθηκε η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος αρνείται την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης για τον θάνατο του Γιάννη Αργυρού, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2025.