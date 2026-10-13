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Μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει απάντησε σήμερα 48χρονος κατηγορούμενος για τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα. Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν σε δίκη έξι πρόσωπα, ενώ δύο ακόμη εξακολουθούν να καταζητούνται.

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκαν σήμερα οι κατηγορούμενοι σε σχέση με την υπόθεση των αιματηρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκαν έξι πρόσωπα, ενώ δύο ακόμη, ηλικίας 26 και 27 ετών, εξακολουθούν να καταζητούνται.

Σήμερα ο 48χρονος κατηγορούμενος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση 1η Δεκεμβρίου.

Κατηγορούμενοι είναι νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι, 32 χρόνος, 33χρονος και 48 χρόνος.

Οι τέσσερεις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.