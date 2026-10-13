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Τα συναισθήματα οργής και απόγνωσης είναι διάχυτα ανάμεσα στους εκατοντάδες κατοίκους του συγκροτήματος ΔΗ.ΠΑ στο κέντρο της Λάρνακας, το οποίο έχει κριθεί ως άκρως επικίνδυνο από τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ), που εξέδωσε διάταγμα εκκένωσης και καλεί τους κατοίκους ν’ απομακρυνθούν, εκτός κι εάν ορίσουν μελετητή για άρση της επικινδυνότητας.

Μιλώντας στο philenews η διευθύντρια της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτρια δύο διαμερισμάτων, Μαρία Λαζαρίδου, διέψευσε πως οι κάτοικοι είχαν προειδοποιηθεί, μέσω επιστολών, στο παρελθόν για την επικινδυνότητα της πολυκατοικίας που είναι μία από τις παλαιότερες στη Λάρνακα (ανεγέρθηκε το 1970).

«Εμείς δεν πήραμε επιστολές από την περίοδο που ανέλαβα εγώ την πολυκατοικία το 2020. Εμείς ζητήσαμε τη στατική μελέτη που έκαναν, για να δούμε τα προβλήματα και να τα επιδιορθώσουμε. Δεν μου τη δίνουν, μας λένε πως είναι απόρρητη. Γιατί είναι απόρρητη; Έρχονται να βγάλουν 400 άτομα από το σπίτι και λένε είναι απόρρητη;», είπε και διερωτήθηκε πού θα πάνε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρηματίες που εργάζονται στον χώρο. «Ήρθαν την Παρασκευή στις 10 το πρωί και είπαν πως μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να φύγουν. Να πάνε πού;. Έχουμε χαμηλοσυνταξιούχους και κάποια διαμερίσματα στα οποία οι ένοικοι έχουν κατ’ οίκον φροντίδα. Η θεία μου παίρνει €700 ευρώ τον μήνα, πού να πάει; Οι γονείς μου παίρνουν σύνταξη €1.200 τον μήνα, πού θα πάνε; Επίσης οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πού να πάνε σε τόσο λίγο διάστημα. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία πως δεν μπορείς να βγάλεις άστεγο κάποιο συνταξιούχο», σημείωσε.

Διερωτήθηκε, ακόμη, για ποιον λόγο αφού ήταν επικίνδυνη η πολυκατοικία δόθηκε άδεια στην ΑΗΚ για δημιουργία υποσταθμού στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, πριν από τρεις μήνες. «Επίσης γιατί άφησαν να πουληθεί διαμέρισμα πριν από λίγες ημέρες για €200.000. Κάτω ανακαινίζεται εστιατόριο, γιατί του έδωσαν άδεια;».

Κληθείσα να πει εάν θα ορίσουν μελετητή για άρση της επικινδυνότητας, υποστήριξε πως γίνονται ενέργειες εδώ και έξι μήνες. «Περιμέναμε από το Δημαρχείο να μας δώσει τα σχέδια. Μας τα έστειλαν πριν από δύο εβδομάδες και δεν μας έδωσαν ούτε τον χρόνο για να δράσουμε. Επίσης, δεν βρίσκουμε ιδιώτη μελετητή για να το κάνει, μας λένε πως έχουν δουλειά. Θέλουμε να μας βρει λύση ο ΕΟΑΛ. Δεν ήρθαν καν να μιλήσουμε. Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι κάτοικοι, να κάνουν ένα σχέδιο να μετακινηθούν όπως έκαναν και με τους πρόσφυγες», σημείωσε.

Σε παρατήρηση πως τέθηκαν από τον ΕΟΑΛ και θέματα πυρασφάλειας επειδή έκλεισαν οι επικίνδυνες γέφυρες που ενώνουν τα τρία κτήρια του συγκροτήματος, απάντησε πως οι γέφυρες είναι κλειστές 6 χρόνια και ουδείς έθεσε θέματα ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ανέφερε πάντως πως η απόφαση στηρίχθηκε σε δύο ανεξάρτητους οπτικούς ελέγχους. «Έγινε αξιολόγηση, έχουμε φάκελο με ειδοποιήσεις και δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση», είπε, καλώντας τους ιδιοκτήτες να υλοποιήσουν αυτά που ζητά ο Οργανισμός. «Πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε κάποια μέτρα, όπως αυτά που έκαναν στο συγκρότημα Φιλάντα. Πρέπει να ορίσουν δικό τους μελετητή για να προχωρήσει άμεσα σε εργαστηριακούς ελέγχους για να διασφαλίσουμε πρώτα τη στατικότητα του κτηρίου και μετά είναι μια σειρά από μέτρα που πρέπει να πάρουν. Η ΔΗ.ΠΑ ήταν σημείο αναφοράς για τη Λάρνακα, αλλά έχει αφεθεί. Δεν συντηρείται σωστά και τώρα πρέπει να προχωρήσει η Διαχειριστική Επιτροπή», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ο κάθε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για το πού θα διαμείνει σε περίπτωση εκκένωσης, αλλά και τη συντήρηση του διαμερίσματός του. «Γνωρίζω ότι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πως υπάρχει έκθεση ότι έχουν σφραγίσει πεζογέφυρες και δημιουργούνται σοβαρά θέματα πυροπροστασίας. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού υπάρχουν κάτοικοι που δεν μπορούν να διαφύγουν. Όλα είναι καταγεγραμμένα και ζητούμε από τη Διαχειριστική Επιτροπή άμεσες ενέργειες. Δεν υπάρχει περιθώριο. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Αναμένουμε εντός τριών ημερών να προχωρήσει ο μελετητής», είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.