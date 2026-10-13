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Εκτεθειμένη βρίσκεται για άλλη μια φορά η Αστυνομία, μετά τη χθεσινή απόδραση 18χρονου από το Δικαστήριο Λάρνακας, λίγες μόλις ημέρες αφότου κατάφερε να το σκάσει από τα κρατητήρια της Λακατάμιας 19χρονος. Οι συνθήκες της απόδρασης του νεαρού είναι τραγελαφικές και πληθαίνουν τα ερωτήματα σε σχέση με την υπόθεση, για την οποία διατάχθηκε διοικητική έρευνα.

Ο 18χρονος, που δεν έφερε χειροπέδες, τοποθετήθηκε στην κλούβα στην οποία υπήρχαν άλλοι δύο κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα προκαταρκτικά στοιχεία καταδεικνύουν πως ο αστυνομικός που τον μετέφερε έκλεισε τη σιδερένια δεύτερη πόρτα της κλούβας (βρίσκεται στο εσωτερικό της), ωστόσο παρέμεινε ανοικτή η εξωτερική πόρτα (βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος), αφού εκκρεμούσε η μεταφορά και άλλων κρατούμενων. Αυτό που είναι υπό διερεύνηση, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο 18χρονος, που απασχόλησε για διαρρήξεις και κλοπές, κατάφερε ν’ ανοίξει την εσωτερική πόρτα και να φύγει τρέχοντας. Οι άλλοι δύο κρατούμενοι, που θα μπορούσαν να το σκάσουν και αυτοί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, άρχισαν τότε να φωνάζουν: «police», «police» («Αστυνομία» «Αστυνομία»).

Με βάση αυτά τα στοιχεία η Αστυνομία, μέσω της διοικητικής έρευνας, προσπαθεί να εξακριβώσει εάν υπήρχαν μέλη της κοντά στην κλούβα την ώρα της απόδρασης.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, εκ του αποτελέσματος, δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στη φύλαξη του 18χρονου, που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη και έχει απασχολήσει με τη δράση του ουκ ολίγες φορές την Αστυνομία Λάρνακας. Πρόκειται για πρόσωπο που απασχόλησε για διαρρήξεις και κλοπές, ενώ δύο από τα αδέλφια του είναι κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές. Καταδικάστηκε, μάλιστα, σε 18 μήνες φυλάκιση αφού τον Νοέμβριο του 2024, οδηγούσε κλεμμένο όχημα στη Λάρνακα, το οποίο ενεπλάκη σε δυστύχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 18χρονη που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο νεαρός, που ήταν τότε 16 χρόνων, είχε εγκαταλείψει τη σκηνή και συνελήφθη αργότερα.

Ο αλλοδαπός εξέτισε την ποινή του και αποφυλακίστηκε πριν από λίγους μήνες. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη άλλες δύο φορές για κλοπές στη μία εκ των οποίων αθωώθηκε. Η τελευταία ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν συνελήφθη για κλοπή αυτοκινήτου και εναντίον του καταχωρίστηκε υπόθεση. Ο συνήγορός του είχε φέρει ένσταση στην κράτησή του, την οποία απέρριψε χθες το πρωί το Δικαστήριο Λάρνακας.