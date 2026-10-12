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Συνελήφθη στο κέντρο της Λάρνακας ο 18χρονος υπόδικος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, που απέδρασε το μεσημέρι της Δευτέρας από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει διερευνώνται. Ο νεαρός τελούσε υπό κράτηση για κλοπή αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε από τα αστυνομικά κρατητήρια Αραδίππου με αστυνομική κλούβα μαζί με άλλους κρατούμενους στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για σκοπούς προώθησης των υποθέσεων τους. Αφού είχε ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία οδηγήθηκε πίσω στην αστυνομική κλούβα με σκοπό να μεταφερθεί στο χώρο κράτησής του.

Άγνωστο πως, ο νεαρός αλλοδαπός βρήκε την ευκαιρία και το έσκασε. Μόλις έγινε αντιληπτή η εξαφάνισή του σήμανε συναγερμός με πολλά περιπολικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας να σπεύδουν στην περιοχή για έρευνες.

Για τη νέα απόδραση έχει διαταχθεί έρευνα ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 18χρονος απέδρασε από νόμιμη κράτηση.

Σημειώνεται πως ο νεαρός απασχόλησε κι άλλες φορές την Αστυνομία Λάρνακας για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων.