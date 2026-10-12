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Οι προοπτικές συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της άμυνας, του διαστήματος και των τεχνολογιών διπλής χρήσης βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που φιλοξένησε σήμερα το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του ινδικού Υπουργείου Άμυνας.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Rajesh Kumar Singh, Γενικός Γραμματέας Άμυνας της Ινδίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, Manish Manish, ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus και εκπρόσωποι του κυπριακού και του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων στην καινοτομία, στις προηγμένες τεχνολογίες, στην άμυνα και στο διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα και στις τεχνολογικές δυνατότητες των δύο χωρών.

Παρουσίαση των δυνατοτήτων της κυπριακής βιομηχανίας

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αμυντικής και Διαστημικής Βιομηχανίας (CyDSIC), ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, παρουσίασε τις δυνατότητες των κυπριακών επιχειρήσεων και τις προοπτικές διεθνούς συνεργασίας.

Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, υπογράμμισε τις άριστες σχέσεις του Επιμελητηρίου με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο και τη διαχρονικά στενή συνεργασία των δύο χωρών.

Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια μέσα από κυβερνητικές επαφές και επιχειρηματικές αποστολές, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται νέες προοπτικές συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Το ΚΕΒΕ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς Κύπρου και Ινδίας και δημιουργούν ευκαιρίες συνεργασίας για τις επιχειρήσεις τους.