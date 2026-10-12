Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την καταβολή των αυξήσεων στις συντάξεις σε τρία αντί πέντε χρόνια, την επέκταση της μεταβατικής περιόδου στα 15 χρόνια και τη βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος τη Δευτέρα.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία στα τρία σημεία βήμα προόδου στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος την 1η Ιανουαρίου 2027, με προϋπόθεση την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή εντός του 2026.

Πώς θα καταβληθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, οι αυξήσεις θα αποδοθούν σταδιακά σε βάθος τριετίας, με την ακόλουθη κατανομή:

30% της αύξησης τον πρώτο χρόνο .

. 30% τον δεύτερο χρόνο.

Το υπόλοιπο 40% τον τρίτο χρόνο.

Όπως εξήγησε, η συντόμευση της περιόδου καταβολής αποτελούσε τόσο εισήγηση που είχε κατατεθεί όσο και πρόθεση του Υπουργείου. Η αλλαγή ανακοινώθηκε στους κοινωνικούς εταίρους όταν διαπιστώθηκε ότι μπορούσε να υλοποιηθεί.

Πότε θα διατηρείται το παλιό σύστημα

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την επέκταση της μεταβατικής περιόδου από πέντε σε δεκαπέντε χρόνια. Ο Υπουργός ανέφερε ότι, με αυτή την προσαρμογή, φαίνεται να έχει επιλυθεί το ζήτημα που υπήρχε σχετικά με τη δυνητική αύξηση των εισφορών.

Διευκρίνισε ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο, θα συγκρίνονται το παλιό και το νέο σύστημα. Εάν το παλιό σύστημα είναι ευνοϊκότερο, θα εφαρμόζεται αυτό για τον συνταξιούχο ή τον μελλοντικό συνταξιούχο.

Παράλληλα, βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας, ως επακόλουθο της επέκτασης της μεταβατικής περιόδου.

Ο κ. Μουσιούττας εκτίμησε ότι οι τρεις αλλαγές φέρνουν την Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους πιο κοντά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι θα εξεταστούν και οι υπόλοιπες εισηγήσεις τους.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να τροποποιηθούν, είτε λόγω της φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης είτε λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η κυβερνητική πρόταση.

Συνεχίζεται ο διάλογος, προχωρεί το νομοσχέδιο

Ο Υπουργός τόνισε ότι οι διαβουλεύσεις δεν αλλάζουν τον προγραμματισμό για σύντομη κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή.

Οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν να συνεχίζονται Δευτέρα και Πέμπτη. Εάν συμφωνηθούν πρόσθετες αλλαγές μετά την κατάθεση, θα υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο νομοσχέδιο που θα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

Ο διάλογος, όπως είπε, θα συνεχιστεί τόσο μέχρι την έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης όσο και κατά τη διάρκειά της, με τους κοινωνικούς εταίρους να παραμένουν βασικοί συνομιλητές της Κυβέρνησης, πέραν των κομμάτων που συμμετέχουν στην αρμόδια επιτροπή.

Για την έναρξη εφαρμογής το 2027, επανέλαβε ότι είναι απαραίτητη η ψήφιση εντός του 2026. Πρόσθεσε ότι τυχόν τεχνικές δυσκολίες μετά την έγκριση μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι σημερινές προσαρμογές καθησυχάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Την Πέμπτη θα εξεταστούν οι επόμενες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Χωρίς νομοσχέδια ακόμη η επενδυτική πολιτική και τα ταμεία προνοίας

Για την επενδυτική πολιτική και τα ταμεία προνοίας, τα οποία αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Μουσιούττας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη νομοθετήματα.

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται, όπως ανέφερε, μια «συμφωνία κυρίων» μεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων, η οποία θα καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, ενώ τα υπόλοιπα ζητήματα συζητούνται παράλληλα, με στόχο να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν.

«Ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει και τα τρία, όμως δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει το ένα να έρθει εμπόδιο για τα άλλα», σημείωσε.

Ολοκληρώνεται ο νομοτεχνικός έλεγχος

Απαντώντας για την καθυστέρηση στην κατάθεση, ο Υπουργός ανέφερε ότι επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν τις επίσημες θέσεις τους την περασμένη Πέμπτη.

Ορισμένες εισηγήσεις γίνονται αποδεκτές, άλλες θα απορριφθούν, ενώ κάποιες χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να υιοθετηθούν.

«Δεν λέμε ότι έχουμε το θέσφατο, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να συνδυάζει την αύξηση των συντάξεων με τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, ολοκληρώνεται ο νομοτεχνικός έλεγχος από την εισαγγελία. Μόλις είναι διαθέσιμο το νομοσχέδιο στη νέα του μορφή, θα μπορεί να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τις επιμέρους αλλαγές να ενσωματώνονται ανάλογα με τις αποφάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση παράκαμψης του Σώματος, αλλά ούτε και διαφοροποίησης των χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

ΚΥΠΕ