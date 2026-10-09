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Έχοντας ήδη καλύψει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης γίνονται ολοένα και περισσότερο πιεστικά. Το κομμάτι που αφορά στην ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου αναφορικά με το κυβερνητικό νομοσχέδιο παίρνει νέα παράταση, καθώς ούτε την τρέχουσα βδομάδα έχει ολοκληρωθεί. Κατ’ επέκταση, καθυστερεί η κατάθεση του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ίδια στιγμή, δεν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των προτάσεων του συνόλου των κοινωνικών εταίρων και αυτό γιατί ορισμένες οργανώσεις αναμένουν την σύγκλιση των αρμόδιων συλλογικών τους οργάνων, για να δώσουν την τελική τους έγκριση.

Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να διαφοροποιήσει τα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή θα έχει στη διάθεση της περίπου ένα δίμηνο για να συζητήσει και να εγκρίνει το κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Πάντως, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος μετά και τη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τονίζοντας μάλιστα ότι «είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση για να δούμε αν υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιηθούν». Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ χρήσιμη, ενώ και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν αναμένεται ότι θα διεξαχθούν στο ίδιο εποικοδομητικό κλίμα, καθώς είναι ξεκάθαρο πως όλες οι πλευρές επιθυμούν όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προχωρήσει όσο δυνατόν το συντομότερο, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πληροφορούμαστε πάντως, κατά τη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δεν κατέστη δυνατό να κατατεθούν οι τελικές θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων, καθότι ορισμένες οργανώσεις αναμένουν τη σύγκλιση των συλλογικών τους οργάνων. Κάτι που δεν ισχύει για τις συντεχνίες, οι εκπρόσωποι των οποίων δήλωσαν μετά τη χθεσινή συνεδρία ότι κατέθεσαν θέσεις και εισηγήσεις τόσο σε θέματα αρχής, όσο και σε βασικά ζητήματα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, οριοθετώντας έτσι το πλαίσιο, αναφορικά με τις προσδοκίες τους για την τελική μορφή του κυβερνητικού νομοσχεδίου.

Σε δύο άξονες κινήθηκε η ΠΕΟ σε σχέση με τις προτάσεις που κατέθεσε. Η ΓΓ της συντεχνίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους σημείωσε ενδεικτικά ότι το πρώτο σημείο αφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν καταταχθεί στην κατηγορία που ονομάζεται «συνταξιούχοι φτωχοί». Το δεύτερο σημείο αφορά στην αρχή πως ότι αλλαγές γίνουν, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα χειρότερο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων για τους σημερινούς εισφορείς και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Επί του πρακτέου, η ΓΓ της ΠΕΟ σημείωσε ότι μεταξύ των προτάσεων της συντεχνίας περιλαμβάνονται οι εξής: (α) Να επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί η πρόταση για τμηματική απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις σε 5 δόσεις. (β) Να υπάρξουν βελτιώσεις στον πυλώνα μηδέν, δηλαδή στο κομμάτι του νομοσχεδίου που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, με βάση το πραγματικό όριο της φτώχειας. (γ) Οι πιστώσεις για τη φοίτηση μεταφέρονται ως πλασματικές και κάνουν πιο δύσκολη την άσκηση του δικαιώματος για σύνταξη στα 63, την άσκηση του δικαιώματος σε σύνταξη ανικανότητας και την άσκηση του δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας. Σημείο, όπως είπε που πρέπει να διαφοροποιηθεί καθότι δεν μπορεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κάνει το σύστημα πιο αρνητικό για τις μελλοντικές γενιές. (δ) Σε ό,τι αφορά τον πυλώνα των ταμείων προνοίας, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι για να δώσουμε επάρκεια συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ιδιαίτερα για το μέλλον, θα πρέπει τα ταμεία προνοίας να είναι κάτι το οποίο να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι για ολόκληρο τον εργασιακό τους βίο.

Η ΣΕΚ από την πλευρά της, προχώρησε στην κατάθεση ενός συνολικού πακέτου εισηγήσεων, το οποίο περιλαμβάνει και τους τέσσερις πυλώνες του συνταξιοδοτικού συστήματος. Κάτι που έρχεται να ενισχύσει τη θέση της συντεχνίας ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι συνολική. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης τόνισε κατ’ αρχήν ότι η συντεχνία έχει βάλει στο τραπέζι τέσσερα σημεία, τα οποία δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης: (α) Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αύξηση των συνεισφορών των μερών, πέραν από αυτές που προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοσχέδιο. (β) Δεν πρέπει να υπάρξει καμία διαφοροποίηση της συντάξιμης ηλικίας, πέραν της διασύνδεσης που υπάρχει με το προσδόκιμο ζωής. (γ) Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και (δ) δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να επέλθει μείωση στις παροχές των συνταξιούχων, είτε των νυν, είτε των μελλοντικών.

Πέραν των πιο πάνω, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η ΣΕΚ στο υπόμνημα της επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος που αφορά στον δεύτερο πυλώνα. Συγκεκριμένα, η ΣΕΚ τονίζει ότι ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας πρέπει να είναι οριζόντιος και να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους.

Σημειώνεται πως για το θέμα των Ταμείων, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε χθες ότι στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της τεχνικής επιτροπής και στη συνέχεια το πλαίσιο στο οποίο θα καταλήξει (η επιτροπή), θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Τέλος, η ΣΕΚ τονίζει ότι πρέπει να ανοίξει επιτέλους και ο διάλογος που αφορά στον τρίτο πυλώνα, δηλαδή την ιδιωτική ασφάλιση, κάτι που όπως αναφέρει ακόμη δεν έχει συζητηθεί καθόλου.