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Την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργικό Συμβούλιο σύντομα επιδιώκει το Υπουργείο Εργασίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Μαρίνος Μουσιούττας, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων επί του νομοσχεδίου και ανέφερε ότι θα επανέλθει με απαντήσεις.

Οι συνεδριάσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, με εξαίρεση τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι η δυνατότητα συζήτησης εισηγήσεων θα παραμείνει ανοικτή και μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Όπως εξήγησε, τυχόν προτάσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν να εξεταστούν αρχικά στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στη συνέχεια να προωθηθούν στη Βουλή.

Παράλληλα, στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής για τα ταμεία προνοίας. Το πλαίσιο στο οποίο θα καταλήξει η επιτροπή θα τεθεί ακολούθως ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.