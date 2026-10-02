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Νέα χρονοδιαγράμματα τίθενται για ακόμη μια φορά στο ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Παρά τις προθέσεις του υπουργού Εργασίας, οι πληροφορίες λένε ότι – εκτός απροόπτου – το κυβερνητικό νομοσχέδιο δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο προς τη Βουλή.

Ο νομοτεχνικός έλεγχος παρότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου, η όλη διαδικασία παίρνει εκ νέου παράταση.

«Προβληματική διαδικασία»

Με βάση τα πιο πάνω, το κυβερνητικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο Υπουργικό ίσως την επόμενη βδομάδα, αναλόγως την ημέρας κατά την οποία θα οριστεί η συνεδρία του Σώματος και στις 8 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Η εν λόγω συνεδρία θεωρείται σημαντική, καθώς εκεί αναμένεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο Μαρίνος Μουσιούττας έχει αναφέρει ότι ακόμη και μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, θα συνεχιστούν οι συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, και εφόσον προκύψει σύγκλιση μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων για κάποιες αλλαγές, το υπουργείο είναι πρόθυμο να τις υιοθετήσει.

Ωστόσο, άτομα τα οποία έχουν εμπλοκή στην όλη διαδικασία, μιλώντας στον «Φ» χαρακτήρισαν προβληματική την πορεία που έχουν πάρει οι διεργασίες. Και αυτό γιατί θα εξελίσσονται ταυτόχρονα δυο διαδικασίες. Μια στη Βουλή και μια στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει συγκλίσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, είναι πολύ πιθανό, βουλευτές της Επιτροπής Εργασίας να καταθέσουν προτάσεις νόμου, οι οποίες θα διαφοροποιούν το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Την ίδια ώρα, σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία σε κάποια σημεία, ενώπιον του Εργατικού Σώματος και πάλι θα χρειαστεί να επέλθουν αλλαγές. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το νομοσχέδιο θα πρέπει να διαφοροποιηθεί εκ νέου, να περάσει και πάλι από νομοτεχνικό έλεγχο να εγκριθεί ξανά από το Υπουργικό και να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Πιεστικά χρονοδιαγράμματα

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα χρονοδιαγράμματα είναι πλέον πέραν από πιεστικά, δεδομένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από την 1η Ιανουαρίου 2027. Στην εξίσωση ωστόσο, θα πρέπει να βάλουμε και τον μηχανογραφικό παράγοντα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, οι υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα στα μηχανογραφικά τους συστήματα, ώστε να μπορέσουν οι συνταξιούχοι να λάβουν τα εμβάσματα των συντάξεων με τα νέα ποσά τα οποία θα έχουν αποφασιστεί. Επομένως, για να υλοποιηθεί η δέσμευση του υπουργού Εργασίας ότι το Φεβρουάριο οι συνταξιούχοι θα νιώσουν τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης στην τσέπη τους, θα πρέπει όλοι να υπερβάλλουν εαυτό για να πετύχει κάτι τέτοιο.

Του χρόνου νομοσχέδιο για Ταμεία Προνοίας

Όσον αφορά τώρα τον δεύτερο πυλώνα, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η συζήτηση συνεχίζεται ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι στις 6 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η συζήτηση στην τεχνική επιτροπή για τον δεύτερο πυλώνα, με εβδομαδιαίες συζητήσεις κάθε Τρίτη, προκειμένου στη συνέχεια η συζήτηση να μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ).

Προσπάθεια της κυβέρνησης, είναι να προκύψει μια συμφωνία πλαίσιο με τους κοινωνικούς εταίρους, το οποίο στην πορεία θα μεταφραστεί σε νομοθέτημα παίρνοντας τον δρόμο για τη Βουλή. Υπολογίζεται ότι σε περίπου ένα χρόνο, θα μπορεί να ετοιμαστεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο, αφού, όπως είπε, χρειάζεται αρκετός χρόνος επεξεργασίας. Η Κυβέρνηση αποφεύγει επιμελώς να ανοίξει τα χαρτιά της για τον δεύτερο πυλώνα, μιας και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν θέσει από τώρα τις κόκκινες γραμμές τους και οποιαδήποτε τοποθέτηση της κυβέρνησης υπέρ της μιας ή της άλλης θέσης θα δημιουργήσει αναστάτωση και ενδεχομένως πρόβλημα στη συζήτηση για τον πρώτο πυλώνα.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η στιχομυθία μεταξύ του υπουργού Εργασίας και του ΓΓ της ΣΕΚ ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις έντονες διαφορές που υπάρχουν στο ζήτημα αυτό. Ο υπουργός έκανε λόγο για συμφωνία-πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα, σημειώνοντας ότι «είναι ξεκάθαρο πως δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο, αλλά θα υπάρχει ένα πλαίσιο οδικού χάρτη με τις βασικές αρχές που θα διέπουν τα του δεύτερου πυλώνα».

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ρώτησε τον υπουργό γιατί δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον δεύτερο πυλώνα, σημειώνοντας ότι «η συναίνεση τους, αφορούσε το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση». Ο κ. Μουσιούττας απάντησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κατάθεση νομοσχεδίου. «Δεν συμφωνήσαμε οτιδήποτε, πώς θα κατατεθεί; Είπαμε ότι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα χρειάζεται 3-4 χρόνια. Θα ξεκινήσει η συζήτηση», συμπλήρωσε.