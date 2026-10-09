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Την εργασιακή τους ασφάλεια και τη διατήρηση του πίνακα διοριστέων αξίωσαν, μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στην κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό. Με συνθήματα όπως «είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί», «εργασιακή ασφάλεια και ποιοτική εκπαίδευση», «όχι στη θυματοποίηση των επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων», «κανένας εκπαιδευτικός στον δρόμο» και «διατήρηση πίνακα διοριστέων», οι διαμαρτυρόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔ, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, οι οποίες κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει στο όλο ζήτημα.

Όπως είναι γνωστόν, οι οργανώσεις δεν συμφωνούν ούτε στην επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία τους κατατέθηκε σχετικά με το σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση, καθώς θεωρούν ότι μεταξύ άλλων, δεν διασφαλίζονται εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει για χρόνια το Δημόσιο Σχολείο και ελλοχεύουν σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό από το 2027 κι έπειτα.

Σε υπόμνημα που κατέθεσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το οποίο παρέλαβε ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Εκφράζουμε την έντονη δυσφορία μας για τη σοβαρή καθυστέρηση που σημειώνεται στην κατάθεση μιας δίκαιης και ολοκληρωμένης πρότασης σε σχέση με το Σύστημα Διορισμών. Μια καθυστέρηση που παρατείνει την αβεβαιότητα και την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών για το επαγγελματικό τους μέλλον ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τη στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων από το 2027 και έπειτα.

Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την αλλαγή που θα επηρεάσει μια διοικητική πράξη. Αφορά ανθρώπους που για χρόνια υπηρετούν τη Δημόσια Εκπαίδευση, είτε μέσω του καταλόγου διοριστέων, είτε μέσω του καταλόγου διορισίμων. Δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα. Είναι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στα Δημόσια Σχολεία, απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία, στήριξαν μαθητές, μαθήτριες και σχολικές μονάδες και συνέβαλαν ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου».

Ζητήθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο:

1. Διασφάλιση όλων των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στο Δημόσιο Σχολείο, αορίστου χρόνου, συμβασιούχων πλήρους ή μερικής απασχόλησης και αντικαταστατών, με προοπτική μονιμοποίησής τους στη βάση της ήδη αποδεδειγμένης υπηρεσίας τους, χωρίς η μονιμοποίησή τους να εξαρτάται από συμμετοχή σε εξετάσεις.

2. Διόρθωση των στρεβλώσεων του συστήματος εξετάσεων, με τρόπο που να μην αδικούνται οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν παρακαθήσει σε εξετάσεις.

3. Πραγματική διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου με τερματισμό της όποιας ανασφάλειας προκύπτει σε περιπτώσεις πλεονασμού.

4. Οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν με τρόπο που να μη θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας πέραν από τους προέδρους των εκπαιδευτικών οργανώσεων, τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων εκπαιδευτικών της ΠΟΕΔ, Κώστας Πατέρας, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικά του βιώματα όταν πρωτοδιορίστηκε στη Δημόσια Εκπαίδευση πριν από 63 χρόνια, η οποία σηματοδοτήθηκε από μια ιδιαίτερα δυναμική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών τότε. Δυναμική αλλά και διαρκής, καθώς η απεργία τότε κράτησε γύρω στις τρεις εβδομάδες με αίτημα την ισομισθία μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας -πριν την πραγματοποίηση της κινητοποίησης- χαρακτήρισε «υπερβολική» την αντίδραση, σημειώνοντας ότι ικανοποιείται η πλειοψηφία των αιτημάτων των οργανώσεών τους μέσα από την πρόταση του Υπουργείου και μένει το ζήτημα της αυτόματης μονιμοποίησης, «το οποίο είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε».

«Είμαστε ήδη σε διαδικασία διαλόγου, γι’ αυτό μας εκπλήττει και το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα, γίνονται διαμαρτυρίες», ανέφερε η Αθηνά Μιχαηλίδου.