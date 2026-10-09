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ΞΕΚΙΝΗΣΕ η αντίστροφη μέτρηση για τη διεύρυνση του υπουργείου Εσωτερικών και την ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα συνιστά το κεντρικό σύστημα συντονισμού όλων των Τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα πολιτικής προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι η μετονομασία του υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουνίου 2025 («Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας»).

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ του νομοσχεδίου ξεκίνησε στη Βουλή. Είναι σαφές πως οι αλλαγές αυτές στοχεύουν πρωτίστως στην πρόληψη ή μείωση πιθανών επιπτώσεων καταστροφών. Όπως είναι γνωστό, οι αποφάσεις δρομολογήθηκαν μετά τη φονική, καταστροφική, πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού. Είναι σαφές πως μέσα από την εμπειρία, τις πυρκαγιές ( όχι μόνο αυτή της Λεμεσού ), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων.

ΚΑΙ η διαχείριση κρίσεων επιβάλλει και την λειτουργία ενός μηχανισμού, που θα έχει την ευθύνη. Πολλές φορές στο παρελθόν αναφερθήκαμε και στην ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα, στο οποίο θα υπάγονται όλες οι υπηρεσίες, που κινητοποιούνται σε περιπτώσεις πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων φυσικών και μη καταστροφών. Αυτή η ανάγκη διαπιστωνόταν σε κάθε κρίση και προκαλούσε συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα. Όλες αυτές οι συζητήσεις ακολουθούσαν, συνήθως, μιας μεγάλης, για παράδειγμα, πυρκαγιάς. Και μετά; Μέχρι την επόμενη καταστροφή! Κανένα μέτρο.

ΠΡΕΠΕΙ, πάντως, να αναφερθεί πως πολλά από εκείνα που συζητούνταν λήφθηκαν υπόψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Δηλαδή τα κενά και τις παραλείψεις.

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε ότι τα όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο θα ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες για τη διαχείριση μιας κρίσης. Και ότι ο συντονισμός θα πρέπει να είναι σε επίπεδο, που θα ενεργοποιεί όλες τις υπηρεσίες κάτω από την εποπτεία ενός Εθνικού Συντονιστή. Διά του νόμου θα θεσμοθετηθεί ο Εθνικός Συντονιστής, ο οποίος «θα είναι επικεφαλής του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη, σε κατάσταση πολιτικής προστασίας, συντονισμού όλων των εμπλεκομένων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κρίσεων σε ό,τι αφορά τη διασπορά, τις μετακινήσεις και τη διάταξη δυνάμεων κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της κρίσης, ανεξαρτήτως υπηρεσίας που ανήκουν».

ΟΠΩΣ προκύπτει από τα όσα διαδραματίσθηκαν στο παρελθόν, χρειάζεται ένας Συντονιστής. Αυτός θα καλύψει τα κενά, την ασυνεννοησία και θα συντονίσει όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται σε περίπτωση κρίσης.

ΚΑΛΗ κίνηση η κατάθεση του νομοσχεδίου και οι δραστικές αλλαγές που δρομολογούνται μέσω αυτού. Όλα, όμως, κρίνονται επί του πεδίου και μόνο. Συνεπώς, θα δούμε όλα στην πράξη.