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Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και χιλιάδων επαγγελματιών του βιβλίου, η 78η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης ανοίγει τις πύλες της από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, με την Κύπρο να συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η κυπριακή παρουσία φιλοξενείται στο Halle 3.1, Stand C83 και αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παρουσίαση της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής και, κυρίως, η προσπάθεια να ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας με εκδότες και επαγγελματίες του βιβλίου από άλλες χώρες.

Η Φρανκφούρτη δεν αποτελεί μόνο μια έκθεση όπου παρουσιάζονται βιβλία στο κοινό. Είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς τόπους συνάντησης εκδοτών, συγγραφέων, μεταφραστών, πρακτόρων, δικαιούχων και επαγγελματιών της αγοράς του βιβλίου, όπου οι εκδοτικές συνεργασίες, οι αγοραπωλησίες δικαιωμάτων και οι μεταφραστικές συμφωνίες αποτελούν βασικό μέρος της δραστηριότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυπριακή συμμετοχή επιχειρεί να αξιοποιήσει την έκθεση όχι μόνο ως χώρο προβολής, αλλά και ως σημείο επαφής για την εξωστρέφεια της κυπριακής λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκδότες και φορείς από διάφορες χώρες, με έμφαση στην προώθηση κυπριακών έργων, στις μεταφράσεις και στη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Η παρουσία στη Φρανκφούρτη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια μικρή εκδοτική αγορά όπως η κυπριακή, καθώς η μετάφραση αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνική παραγωγή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της τοπικής αγοράς. Παράλληλα, η διεθνής έκθεση προσφέρει στους κυπριακούς εκδοτικούς οίκους τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές και να διερευνήσουν προοπτικές για την κυκλοφορία έργων στο εξωτερικό.

Η φετινή έκθεση αναμένεται να συγκεντρώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, περισσότερους από 230.000 επισκέπτες, περίπου 4.000 εκθέτες και 7.000 εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Φρανκφούρτης ως κεντρικού σημείου αναφοράς για τον παγκόσμιο εκδοτικό χώρο.

Η κυπριακή συμμετοχή: Halle 3.1, Stand C83, από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2026.