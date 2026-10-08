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Σε έντονο κλίμα συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας η λειτουργία του πεδίου βολής Καλού Χωριού Λάρνακας και οι χειρισμοί που ακολούθησαν την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, με επίκεντρο τόσο τις ευθύνες για το περιστατικό όσο και την ενημέρωση που είχε δοθεί τις πρώτες ημέρες.

Η εισηγήτρια του θέματος, βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε αρχικά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δημιουργήθηκε εικόνα που δεν ανταποκρινόταν πλήρως στα γεγονότα και ότι κατώτερα στελέχη και στρατιώτες βρέθηκαν να επωμίζονται την ευθύνη.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, για τον οποίο η κ. Χαραλαμπίδου, ισχυρίστηκε ότι «άφησε να επιρριφθούν ευθύνες σε αξιωματικούς και στρατιώτες».

«Ενώ ήταν παρόν (σ.σ στο πεδίο βολής κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς) το αποσιώπησε με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση μέσα από τα ΜΜΕ ότι ένας αξιωματικός μαζί με τους στρατιώτες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για εμένα δεν περιποιεί τιμή».

Η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι, κατά την άποψή της, δεν επρόκειτο απλώς για λάθος μιας μονάδας αλλά για προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, για την οποία υπήρχε γνώση σε ανώτερο επίπεδο. Έθεσε επίσης θέμα για το γεγονός ότι η παρουσία ξένου στρατιωτικού προσωπικού δεν είχε γνωστοποιηθεί εξαρχής.

«Για μια εβδομάδα το άφησαν να αιωρείται μέχρι να βγει ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, να τοποθετηθεί. Εγώ ξέρω ότι οι Αξιωματικοί σηκώνουν ανάστημα, πόσο μάλλον ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο οποίος αποφάσισε ότι πρέπει να κρυφτεί».

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι ο Υπουργός Άμυνας ενδεχομένως να είχε λάβει ελλιπή ή λανθασμένη ενημέρωση κατά τις πρώτες ώρες μετά την πυρκαγιά, ενώ υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η ευθύνη περιοριζόταν αποκλειστικά σε συγκεκριμένο τάγμα.

Η δήλωση αυτή, δεν έμεινε αναπάντητη από το ΓΕΕΦ και παρ’ όλο που ο κ. Θεοδώρου δεν ήταν στη συνεδρία, ο Υπαρχηγός Νεόφυτος Παχουλίδης ξεκαθάρισε ότι ο Αρχηγός, βρισκόταν στο πεδίο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και δεν βρισκόταν μαζί με τον Υπουργό, όταν πραγματοποίησε την επίμαχη δήλωση, ούτως ώστε να του εξηγήσει τις συνθήκες που προκλήθηκε η πυρκαγιά. Πρόσθεσε επίσης ότι «ο εκπρόσωπος Τύπου ο δικός μας είναι αυτός του ΥΠΑΜ. Μετά το συμβάν έχουμε προτείνει στον Υπουργό να υπάρχει και εκπρόσωπος Τύπου για το ΓΕΕΦ, όπως έχει και η Αστυνομία. Όσα ακούσαμε εκείνες τις ημέρες ήταν εξωφρενικά. Ακούγαμε πράγματα που ξέραμε από πρώτο χέρι ότι δεν ήταν αλήθεια. Ήταν εντολή δική μας να γίνει η άσκηση και οι εκρήξεις και δεν το κρύψαμε. Την επόμενη μέρα επικοινώνησα με τον Υπουργό και του ανέφερα τα δεδομένα. Εμείς αναφέρουμε πάντα στον προϊστάμενο μας. Δεν μπορούμε να απαντούμε σε κάθε δημοσιογράφο κάθε φορά που λέει το κοντό και το μακρύ του».

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας απέρριψε ότι υπήρξε πρόθεση μετακύλισης της ευθύνης σε κατώτερα στελέχη. Όπως εξήγησε, όταν είχε αναφερθεί δημόσια στο συγκεκριμένο τάγμα, το έκανε επειδή εκείνη η μονάδα είχε την ευθύνη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

«Δεν υπήρχε πρόθεση στοχοποίησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δέχθηκε έντονη κριτική για τους χειρισμούς εκείνων των ημερών, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία ξένων στρατιωτικών, υποστηρίζοντας ότι έχει δοθεί υπερβολική διάσταση στο θέμα. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για δύο υπαξιωματικούς του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι βρίσκονταν στην Κύπρο στο πλαίσιο διαδικασίας για να εξεταστεί κατά πόσον το 70ό Τάγμα Μηχανικού μπορούσε να προχωρεί σε καταστροφή βλημάτων και να λάβει σχετική πιστοποίηση.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι στις 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τους κοινοτάρχες, στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του πεδίου βολής.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί και ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά το περιστατικό, καθώς και για το κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του πεδίου βολής Καλού Χωριού.