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Τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις συνέπειες της πρόσκρουσης διαστημοπλοίου στον μικρό αστεροειδή Δίμορφο (Dimorphos), ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή Δίδυμο (Didymos), έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τέσσερα χρόνια μετά την επιχείρηση της NASA.

Οι εικόνες από την αποστολή Hera της ESA δείχνουν έναν τεράστιο κρατήρα, με μέγεθος ενός γηπέδου, πάνω στον Δίμορφο που έχει μέγεθος μόλις 151 μέτρα.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Αριστερά ο Δίμορφος και ο Δίδυμος πριν από την πρόσκρουση, το 2022, και δεξιά μετά την πρόσκρουση

Ο Δίμορφος ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση του DART το 2022

Ο Δίμορφος κατά την περιφορά του γύρω από τον Δίδυμο:

Οι επιστήμονες της ESA έκπληκτοι διαπίστωσαν εκατοντάδες βράχους να κινούνται σε μικρή απόσταση από τον Δίμορφο, που δεν έχει αρκετή βαρύτητα για να τους «τραβήξει» ξανά στην επιφάνειά του.

Η αποστολή DART της NASA το 2022 είχε συντριβεί σκόπιμα πάνω στον Δίμορφο για να εξετάσει αν μπορεί στο μέλλον να προστατευτεί η Γη από τον κίνδυνο ενός αστεροειδή. Θεωρητικά ένα μικρό σπρώξιμο μπορεί να αλλάξει την τροχιά του αστεροειδή και να τον απομακρύνει από τον πλανήτη μας.

Μετά την αποστολή DART είδαμε ότι αυτό είναι εφικτό. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Δίμορφος ακόμη δεν έχει «συνέλθει» από το χτύπημα του DART και κινείται χαοτικά γύρω από τον Δίδυμο.

Το επόμενο στάδιο της αποστολής Hera είναι να απελευθερώσει δύο μικρούς δορυφόρους που θα πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τον Δίμορφο (σήμερα η Hera απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα) για να μελετήσουν την επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά του.

Ένα ερώτημα στο οποίο θα δώσουν απάντηση είναι γιατί δεν διαλύθηκε εντελώς ο Δίμορφος από την πρόσκρουση του DART.

Η ESA και η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία έχουν επικεντρωθεί εδώ και καιρό σε τρόπους για να βγάλουν έναν αστεροειδή από την πορεία του, επισημαίνει το Euronews, για να μην έχουμε την τύχη των δεινοσαύρων.

Είναι ένας φυσικός κίνδυνος για την ανθρωπότητα που δεν πρέπει να αγνοήσει, λένε επιστήμονες της ESA και εκφράζουν την ικανοποίησή τους γιατί και το κοινό και οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος.

Επόμενη σχετική αποστολή είναι η Ramses που που συναντήσει το 2029 τον αστεροειδή Άποφι καθώς θα περνά κοντά από τη Γη.

protothema.gr