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Με νέα δέσμη 12 μέτρων κοινωνικής στήριξης, συνολικού ύψους άνω των 65 εκατομμυρίων ευρώ, επιχειρεί η Κυβέρνηση να ενισχύσει νοικοκυριά, οικογένειες με παιδιά, τη μεσαία τάξη και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενόψει των Χριστουγέννων.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παράταση της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά και τη χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους κοινωνικών παροχών. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εισαγωγή της CY ONE CARD, μιας νέας προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας θα καταβάλλονται στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις.

Αυτούσιο το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, η στήριξη των Νοικοκυριών, της Μεσαίας Τάξης και των Ευάλωτων Συμπολιτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Και χαίρομαι πραγματικά που παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η οικονομία της χώρας μας επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Μια δυναμική που είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων εσάς, των Εργαζομένων, των Επιχειρήσεων και των Παραγωγικών Δυνάμεων του τόπου μας, καθώς επίσης της Υπεύθυνης Οικονομικής μας Πολιτικής η οποία αναγνωρίζεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Μια ισχυρή οικονομία, που μάς επιτρέπει να μετατρέπουμε την ανάπτυξη σε ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες, μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις και μέτρα στήριξης.

Αποφάσεις και Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση της ακρίβειας και στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, Μειώσαμε το ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%, Περιορίσαμε τη φορολογική επιβάρυνση σε βασικά αγαθά, Προχωρήσαμε σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα και Στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, με τη Φορολογική Μεταρρύθμιση προχωρήσαμε σε ουσιαστικές ελαφρύνσεις, Ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, των οικογενειών και των κυπριακών επιχειρήσεων. Και συνεχίζουμε με τη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση αυξάνοντας τις συντάξεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους μας.

Με συγκεκριμένο πλαίσιο και σχεδιασμό, η ανάπτυξη της οικονομίας μεταφράζεται σε όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Φίλες και Φίλοι,

Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ανάγκες της καθημερινότητας, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά, συνεχίζουν να είναι αυξημένες.

Καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο των Χριστουγέννων, κατά την οποία αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι υποχρεώσεις, ανακοινώνουμε σήμερα μια νέα δέσμη μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις Οικογένειες με Παιδιά, στη Μεσαία Τάξη, στους Χαμηλοσυνταξιούχους και στους Συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον. Παρατείνουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, διατηρώντας τους συντελεστές στα χαμηλότερα επίπεδα που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με την απόφασή μας Αξιοποιούμε το μέγιστο δυνατό περιθώριο φορολογικής ελάφρυνσης, περιορίζοντας το κόστος των καυσίμων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Δεύτερον. Παραχωρούμε έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 100.000 ευρώ.

Με την απόφασή μας διευρύνουμε τη στήριξη προς τις Οικογένειες, περιλαμβανομένου ενός σημαντικού μέρους της Μεσαίας Τάξης.

Η ενίσχυση θα παραχωρείται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, 100 ευρώ για το πρώτο παιδί, 150 ευρώ για το δεύτερο, 200 ευρώ για το τρίτο, με το ποσό να αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.

Μια οικογένεια λοιπόν με δύο παιδιά θα λάβει 250 ευρώ, με τρία παιδιά θα λάβει 450 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά θα ενισχυθεί με 700 ευρώ.

Τρίτον. Εισάγουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας έναν σύγχρονο μηχανισμό στοχευμένης κοινωνικής στήριξης, μέσω της CY ONE CARD.

Πρόκειται για μια προπληρωμένη τραπεζική κάρτα, μέσω της οποίας θα καταβάλουμε στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα στους δικαιούχους, πιο γρήγορα και πιο απλά.

Κάνουμε την αρχή με την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή/και καυσίμων.

Με τη CY ONE CARD δημιουργούμε παράλληλα ένα νέο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, που θα αξιοποιείται και για μελλοντικές παρεμβάσεις στοχευμένης στήριξης των πολιτών.

Τέταρτον. Στους λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος παραχωρούμε πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον μήνα Δεκέμβριο.

Πέμπτον. Στους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα καταβάλλουμε πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ίση με το μηνιαίο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ.

Έκτον. Στις Μητέρες του Σχεδίου Παροχής Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας παραχωρούμε πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ.

Έβδομον. Στους λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος καταβάλλουμε πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον μήνα Δεκέμβριο.

Όγδοον. Στους εγκλωβισμένους συμπατριώτες μας παραχωρούμε πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ίση, με το μηνιαίο επίδομα εγκλωβισμένου που λαμβάνουν για τον Δεκέμβριο.

Ένατον. Στα παιδιά εγκλωβισμένων που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου παραχωρούμε πρόσθετο ποσό, ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου.

Δέκατον. Στα παιδιά επανεγκατασταθέντων που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου, παραχωρούμε πρόσθετη ενίσχυση, ίση με το επίδομα Δεκεμβρίου.

Ενδέκατον. Στους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας καταβάλλουμε πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ.

Δωδέκατον. Στις οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά παραχωρούμε πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ.

Για το σύνολο των παρεμβάσεων που ανακοινώνω σήμερα θα διατεθεί ποσό που ξεπερνά τα 65 εκατομμύρια ευρώ.

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Οι σημερινές ανακοινώσεις προστίθενται στο ευρύ πλέγμα μέτρων που ήδη υλοποιούνται, και ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που στηρίζεται στις αρχές του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού. Μιας πολιτικής που συνδυάζει Την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, Την Υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση με την κοινωνική ευαισθησία και Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών.

Αυτή είναι η πολιτική μας φιλοσοφία: Να αξιοποιούμε την ισχυρή οικονομική πορεία της χώρας μας για να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους.

Και θέλω να είμαι σαφής: Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις οικονομικές συνθήκες και να παρεμβαίνουμε όπου και όποτε απαιτείται, με μέτρα Ουσιαστικά, Κοινωνικά Δίκαια, Δημοσιονομικά Υπεύθυνα, μακριά από λαϊκισμούς και ευχολόγια.

Για μας, και αυτό το αποδεικνύουμε στην πράξη, η Ισχυρή Οικονομία αποτελεί εθνικό πλεονέκτημα. Είναι η εγγύηση ότι Μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία με συνέπεια, Διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μέλλον της χώρας μας, μακριά από ανεύθυνες πολιτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στα κοινωνικά παντοπωλεία.

Κάθε βήμα προόδου, λοιπόν, της οικονομίας μας, γίνεται στην πράξη ένα ουσιαστικό στήριγμα για την κοινωνία μας. Κάθε επιτυχία της πατρίδας μας, αποκτά ουσιαστικό αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών.

Αυτή είναι η ευθύνη που αναλάβαμε. Και αυτή είναι η πολιτική που υλοποιούμε.

Με Συνέπεια, με Αποφασιστικότητα και με Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας μας.

Για μια Κύπρο ισχυρή, με περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, ελπίδα και προοπτική για όλους.

Για μια Κύπρο που Αλλάζει και μέσα από μια υπεύθυνη πολιτική, προσφέρει Ασφάλεια σε όλους τους τομείς και σε όλους τους πολίτες.

Πάνω από όλα, η Κύπρος μας.»