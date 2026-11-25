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Τη σημασία της αλληλοστήριξης και των δεσμών φιλίας στη διπλωματική κοινότητα υπογράμμισε η σύζυγος του Προέδρου του Δημοκρατίας Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, σε συνάντηση με μέλη και φίλους του Συνδέσμου Συζύγων Κυπρίων Διπλωματών το απόγευμα της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η τέως Πρώτη Κυρία, Άντρη Αναστασιάδη, και η πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάρθα Μαυρομμάτη. Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, ενημερώθηκαν για την ιστορία του και είδαν έργα Κυπρίων δημιουργών που φιλοξενούνται εκεί στο πλαίσιο της έκθεσης «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη».

Η κ. Χριστοδουλίδη εξήρε τη συμβολή του Συνδέσμου στη δημιουργία διαχρονικών δεσμών ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, με έμφαση στην εκπαίδευση και στις ίσες ευκαιρίες για παιδιά, νέους, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες.

«Οι ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές ξεκινούν συχνά από απλές πράξεις σεβασμού και αλληλεγγύης, την ανθρώπινη επαφή και τη διάθεση αλληλοστήριξης», ανέφερε. Εξέφρασε την ευχή η συνάντηση να ενισχύσει τις υπάρχουσες φιλίες και να δώσει αφορμή για νέες γνωριμίες, ανταλλαγή εμπειριών και κοινές πρωτοβουλίες.