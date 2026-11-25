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Η ολοκλήρωση του προγράμματος παιδικών εμβολιασμών δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει καλύψει όλες τις εμβολιαστικές του ανάγκες για το υπόλοιπο της ζωής του.

Η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, το επάγγελμα, η εγκυμοσύνη και η παρουσία χρόνιων παθήσεων αποτελούν παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των εμβολιαστικών αναγκών κάθε ενήλικα.

Το yπουργείο Υγείας της Κύπρου διαθέτει Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ομάδων Κινδύνου, στο οποίο περιλαμβάνονται συστάσεις για διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού.

Τέτανος, διφθερίτιδα και κοκκύτης

Η προστασία έναντι του τετάνου και της διφθερίτιδας χρειάζεται ανανέωση. Το εθνικό πρόγραμμα για ενήλικες που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου προβλέπει μία δόση του συνδυασμένου εμβολίου κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη και στη συνέχεια αναμνηστικές δόσεις κατά του τετάνου και της διφθερίτιδας ανά δεκαετία.

Για τις εγκύους προβλέπεται εμβολιασμός με το συνδυασμένο εμβόλιο Tdap σε κάθε εγκυμοσύνη.

Σε περίπτωση τραυματισμού, η ανάγκη χορήγησης αντιτετανικής προστασίας αξιολογείται ανάλογα με το είδος του τραύματος και το προηγούμενο εμβολιαστικό ιστορικό.

Εποχική γρίπη

Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για τις ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες συστήνεται.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, τις εγκύους και τους επαγγελματίες υγείας.

Πνευμονιόκοκκος και άλλα εμβόλια

Ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιόκοκκου συστήνεται ανάλογα με την ηλικία, την παρουσία υποκείμενων νοσημάτων και το ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού.

Αντίστοιχα, οι ανάγκες εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας, της ιλαράς, της ερυθράς, της παρωτίτιδας και της ανεμοβλογιάς αξιολογούνται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου.

Για άτομα με ανοσοκαταστολή απαιτείται ειδική αξιολόγηση, καθώς ορισμένα εμβόλια ενδέχεται να αντενδείκνυνται.

Πότε ελέγχουμε το εμβολιαστικό μας ιστορικό

Μια επίσκεψη στον προσωπικό μας γιατρό αποτελεί ευκαιρία για έλεγχο του εμβολιαστικού ιστορικού και εντοπισμό πιθανών εκκρεμοτήτων.

Η αξιολόγηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία πριν από μια εγκυμοσύνη, πριν από την έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, κατά τη διάγνωση μιας χρόνιας πάθησης ή πριν από ταξίδι στο εξωτερικό.

Το κατάλληλο εμβολιαστικό πρόγραμμα καθορίζεται εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές συστάσεις.