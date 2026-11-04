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Δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να μετακινηθούν μέχρι το ιατρείο ή ένα εμβολιαστικό κέντρο. Για τους ανθρώπους που είναι καθηλωμένοι στο κρεβάτι εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, ακόμη και μια επίσκεψη για εμβολιασμό μπορεί να αποτελεί δύσκολη διαδικασία.

Για αυτούς τους ασθενείς υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού στο σπίτι, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους σε εμβολιαστικό κέντρο.

Το Υπουργείο Υγείας, στο εμβολιαστικό πλάνο για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027, επιβεβαιώνει τη συνέχιση του προγράμματος κατ’ οίκον εμβολιασμού για την εποχική γρίπη και τη νόσο COVID-19.

Τη χορήγηση των εμβολίων αναλαμβάνουν νοσηλευτές της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν στο σπίτι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινήρεις ασθενείς, δηλαδή σε άτομα τα οποία, λόγω της κατάστασης της υγείας τους, δεν μπορούν να μετακινηθούν για να εμβολιαστούν.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονται συνεχή φροντίδα στο σπίτι.

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί γενική υπηρεσία εμβολιασμού κατ’ οίκον για όλους τους πολίτες. Αφορά συγκεκριμένα τους κλινήρεις ασθενείς.

Ποια εμβόλια χορηγούνται

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η χορήγηση εμβολίων για:

Την εποχική γρίπη

Τη νόσο COVID-19

Το Υπουργείο Υγείας προβλέπει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης των δύο εμβολίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ιατρικές οδηγίες και την αξιολόγηση του ασθενούς.

Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Για τη διευθέτηση του εμβολιασμού απαιτείται η υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης για κατ’ οίκον εμβολιασμό κλινήρων ασθενών.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει:

Ο ίδιος ο ασθενής, εφόσον είναι σε θέση να το πράξει.

Συγγενής ή άλλο οικείο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί, όταν ο ασθενής αδυνατεί να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση.

Η αίτηση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ποιος επισκέπτεται τον ασθενή

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται στον χώρο διαμονής του ασθενούς από νοσηλευτές της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του ΟΚΥπΥ.

Μετά την υποβολή και επεξεργασία της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία επικοινωνεί για τον προγραμματισμό της επίσκεψης.

Με τον τρόπο αυτό, ο ασθενής μπορεί να λάβει τον εμβολιασμό του χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί από το σπίτι.

Τι πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια

Πριν από τον εμβολιασμό, είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, το ιστορικό προηγούμενων εμβολιασμών και τυχόν αντενδείξεις.

Για το εμβόλιο κατά της COVID-19, οι ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας προβλέπουν ότι:

Μπορεί να χορηγηθεί τέσσερις μήνες μετά τον προηγούμενο εμβολιασμό.

Μετά από θετικό τεστ COVID-19 πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον τρεις μήνες.

Άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή μπορούν να λάβουν πρόσθετες δόσεις, με γραπτή σύσταση του θεράποντος ιατρού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Η τελική αξιολόγηση της καταλληλότητας του εμβολιασμού γίνεται από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας.

Πού θα βρείτε την αίτηση

Το ειδικό έντυπο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, στην ανακοίνωση για το Εμβολιαστικό Πλάνο Έναντι των Αναπνευστικών Ιών για το Φθινόπωρο – Χειμώνα 2026–2027.

Στην ίδια σελίδα δημοσιεύονται και οι πληροφορίες για την υπηρεσία κατ’ οίκον εμβολιασμού.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους κλινήρεις ασθενείς να προστατευθούν από τις εποχικές αναπνευστικές λοιμώξεις, χωρίς να επιβαρύνονται με τη μετακίνησή τους σε ιατρεία ή εμβολιαστικά κέντρα.