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Οι εμβολιασμοί δεν αφορούν μόνο τα παιδιά. Και στην ενήλικη ζωή μπορεί να χρειάζονται εμβόλια ή αναμνηστικές δόσεις, ανάλογα με την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, την προηγούμενη εμβολιαστική κάλυψη και την ύπαρξη συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου.

Το υπουργείο Υγείας δημοσιεύει Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων, καθώς και εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό.

Πού βρίσκουμε το επίσημο πρόγραμμα

Ο πολίτης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας και την ενότητα της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης.

Εκεί αναρτώνται τα προγράμματα εμβολιασμού παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ειδικών ομάδων.

Πώς γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε

Ο καταλληλότερος τρόπος είναι να συζητήσουμε με τον προσωπικό ή θεράποντα γιατρό μας, έχοντας διαθέσιμες τις πληροφορίες για τους εμβολιασμούς που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει.

Η αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων, την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος και άλλους παράγοντες.

Δεν ισχύει το ίδιο εμβολιαστικό σχήμα για όλους τους ενήλικες.

Τι ισχύει για τον πνευμονιόκοκκο

Στο επίσημο ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου περιλαμβάνεται ειδικός οδηγός για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ενηλίκων κατά του πνευμονιόκοκκου.

Η επιλογή εμβολίου και η ανάγκη πρόσθετων δόσεων εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από το ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού και την κατηγορία κινδύνου.

Εποχικοί εμβολιασμοί

Για τη γρίπη, την COVID-19 και άλλες εποχικές λοιμώξεις, οι πολίτες πρέπει να ανατρέχουν και στις ειδικές ανακοινώσεις κάθε εμβολιαστικής περιόδου.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027 το Υπουργείο έχει εκδώσει ξεχωριστό πλάνο έναντι των αναπνευστικών ιών.

Με νεότερη ανακοίνωση στις 30 Οκτωβρίου 2026 ενημέρωσε ότι η χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου Vaxigrip TIV μέσω των προσωπικών ιατρών αναμένεται να αρχίσει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Πριν προγραμματίσουμε έναν εμβολιασμό, επιβεβαιώνουμε ποιο εμβόλιο συνιστάται για την περίπτωσή μας, πού χορηγείται και εάν είναι διαθέσιμο.

Η απόφαση βασίζεται στις ισχύουσες εθνικές συστάσεις και στην εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση.