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Περίπου 10.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων προτίθεται να παραχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εφοδιασμού που προέκυψαν μετά την ακύρωση παραγγελιών χιλιάδων δόσεων για την ιδιωτική αγορά.

Σύμφωνα με δηλώσεις της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η παραχώρηση θα πραγματοποιηθεί μόλις το Υπουργείο παραλάβει τη δική του παραγγελία αντιγριπικών εμβολίων.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη γραπτή ενημέρωση της Viatris Hellas ότι δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση παραγγελιών του αντιγριπικού εμβολίου Influvac για την κυπριακή ιδιωτική αγορά, αφήνοντας τα φαρμακεία αντιμέτωπα με σημαντικό κενό στον προγραμματισμό τους.

Το Υπουργείο Υγείας έχει παραγγείλει 110.000 δόσεις του Vaxigrip TIV της Sanofi για το κρατικό πρόγραμμα αντιγριπικού εμβολιασμού. Η παραλαβή τους παρουσίασε καθυστέρηση λόγω των διεθνών προβλημάτων παραγωγής.