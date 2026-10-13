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Την επιτάχυνση της διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, την ενίσχυση της θεσμικής ανεξαρτησίας και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας θέτει στο επίκεντρο το Εφοριακό Συμβούλιο, μέσω του προγράμματος «Μετασχηματισμός 2027».

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026 στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, αποτελεί το πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Συμβουλίου για την περίοδο 2026–2030.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας του Εφοριακού Συμβουλίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων, στις σύγχρονες απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Οι τέσσερις προτεραιότητες του σχεδίου

Από τις παρεμβάσεις και τις συζητήσεις της ημερίδας αναδείχθηκαν τέσσερις κοινές προτεραιότητες:

Η ενίσχυση της θεσμικής ανεξαρτησίας .

. Η ταχύτερη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας .

. Η συστηματική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στη φορολογική δικαιοσύνη.

Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις περιλαμβάνουν οργανωτικές και θεσμικές παρεμβάσεις, ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας του Συμβουλίου προς όφελος της φορολογικής διοίκησης και των φορολογουμένων.

Στο επίκεντρο οι διαδικασίες προσφυγής

Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε το υφιστάμενο πλαίσιο απονομής φορολογικής δικαιοσύνης, από την επιβολή φορολογίας μέχρι την ένσταση και την ιεραρχική προσφυγή. Η παρουσίαση από τη φορολογική σύμβουλο του Συμβουλίου κάλυψε τις διαδικασίες εξέτασης διαφορών, τις προθεσμίες, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες.

Στη συζήτηση για τη λειτουργία του συστήματος ιεραρχικής προσφυγής συμμετείχαν δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας, της Νομικής Υπηρεσίας, του Εφοριακού Συμβουλίου και της δικηγορικής κοινότητας, καταθέτοντας εμπειρίες και εισηγήσεις για τη βελτίωσή του.

Συνολικά, στην ημερίδα εκπροσωπήθηκαν η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, η Δικαιοσύνη, καθώς και η λογιστική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η Επίτροπος του Πολίτη Ειρήνη Πογιατζή, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας Νικόλας Κουρσάρης και ο Πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου Μάκης Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις τους επικεντρώθηκαν στη σημασία ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού διοικητικής επανεξέτασης φορολογικών διαφορών.

Ευρωπαϊκές πρακτικές από Ιρλανδία και Πορτογαλία

Τη διεθνή εμπειρία μετέφεραν, μέσω διαδικτυακών παρουσιάσεων, η Πρόεδρος της Irish Tax Appeals Commission, Marie-Claire Maney, και η Επικεφαλής Εισαγγελέας του Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) της Πορτογαλίας, Tania Carvalhais Pereira.

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν πρακτικές για την ταχύτερη διευθέτηση φορολογικών διαφορών, τη διαφάνεια των διαδικασιών, τη χρήση της τεχνολογίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Στην καταληκτική συζήτηση, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Φωτεινή Τσιρίδου, και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αναφέρθηκαν στον ρόλο της Βουλής στη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και στη συνεργασία των εμπλεκόμενων θεσμών.

Επεξεργασία των προτάσεων τους επόμενους μήνες

Ο Πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου, Μάκης Γεωργίου, ανέφερε ότι ο θεσμός εισέρχεται σε νέο κεφάλαιο, με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας του, των ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής.

Το Συμβούλιο θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες στην επεξεργασία των προτάσεων που κατατέθηκαν στην ημερίδα. Επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου πλαισίου διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ