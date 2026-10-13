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Η ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας απαιτεί ισχυρό τραπεζικό σύστημα, ξεκάθαρους εποπτικούς κανόνες, ταχύτερες διαδικασίες και πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτές ήταν οι βασικές προϋποθέσεις που ανέδειξαν οι ομιλητές στην πρώτη συζήτηση του Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία των θεσμών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Η συζήτηση, με τίτλο «How a Small Island Wins», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Πατσαλίδη, του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιώργου Καρατζιά, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημου Δαμιανού και του Προέδρου του Invest Cyprus Ευγένιου Ευγενίου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Ζόππος, εταίρος της 33East.

Ο κ. Ευγενίου υπογράμμισε ότι η ύπαρξη αυστηρού κανονιστικού πλαισίου δεν αποθαρρύνει κατ’ ανάγκη τις επενδύσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τους κανόνες και μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

«Το κανονιστικό πλαίσιο δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Εμπόδιο είναι η αβεβαιότητα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι εταιρείες fintech χρειάζονται προβλέψιμο εποπτικό περιβάλλον και δυνατότητα να δοκιμάζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προτού επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ισχυρότερο το τραπεζικό σύστημα

Στη βελτίωση της εικόνας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από το 2013 μέχρι σήμερα αναφέρθηκε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, επισημαίνοντας την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, την υψηλή ρευστότητα, την κερδοφορία και τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Η τραπεζική είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα εμπιστοσύνης», ανέφερε ο κ. Πατσαλίδης, σημειώνοντας ότι οι κυπριακές τράπεζες βρίσκονται σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τραπεζικό σύστημα διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η διαθέσιμη ρευστότητα επιτρέπει τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο Διοικητής στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, την οποία συνέδεσε με την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της αξιοπιστίας της κυπριακής εποπτείας, με μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και στην αντιμετώπιση παραβάσεων.

Ο κ. Καρατζιάς εξήγησε ότι η Επιτροπή έχει επιβάλει, όπου κρίθηκε αναγκαίο, διοικητικά πρόστιμα, αναστολές αδειών και ανακλήσεις αδειοδοτήσεων, με στόχο την προστασία της αγοράς και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Το ανθρώπινο δυναμικό και η γραφειοκρατία

Στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού, ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζουν οι ξένες επιχειρήσεις πριν εγκατασταθούν στην Κύπρο, στάθηκε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι οι διεθνείς εταιρείες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εξεύρεση μηχανικών και ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη σταδιακή μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερη έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, επισημαίνοντας ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

«Η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν πρόκειται να εξαλείψει τη γραφειοκρατία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να απλοποιηθούν και οι ίδιες οι διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, νέες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν τους τελευταίους 12 έως 18 μήνες, σε τομείς όπως το Αρχείο Πληθυσμού, η κοινωνική πρόνοια, οι κοινωνικές ασφαλίσεις και η στρατιωτική θητεία, έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 250.000 φορές.

Αναφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, μέσω του οποίου συντονίζονται οι διαδικασίες για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και δραστηριοποίησης εταιρειών στην Κύπρο.

Επενδύσεις με πραγματική παρουσία στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus σημείωσε ότι η πολιτική προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού έχει συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διαφοροποίηση της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίου, ο ευρύτερος τομέας της τεχνολογίας συνεισφέρει περίπου 14% έως 15% του ΑΕΠ, ανάλογα με τη μέθοδο υπολογισμού.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι στόχος δεν είναι απλώς η εγγραφή περισσότερων εταιρειών στην Κύπρο, αλλά η προσέλκυση επιχειρήσεων που θα αποκτούν πραγματική παρουσία, θα προσλαμβάνουν προσωπικό και θα αναπτύσσουν δραστηριότητες στη χώρα.

Ανέφερε μάλιστα ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκατάσταση επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε μέσα σε πέντε εβδομάδες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος για την εξασφάλιση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης οι δυνατότητες που προσφέρουν το εποπτευόμενο περιβάλλον δοκιμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Innovation Hub της Κεντρικής Τράπεζας για την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει εισαγάγει διαδικασία προκαταρκτικής επικοινωνίας με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκρινίζονται οι εποπτικές απαιτήσεις πριν από την επίσημη υποβολή αίτησης αδειοδότησης.

«Η ταχύτητα είναι σημαντική, αλλά η ποιότητα είναι ακόμη σημαντικότερη», υπογράμμισε, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η αξιοπιστία του χρηματοοικονομικού τομέα.

Κοινό σημείο των τοποθετήσεων ήταν ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η σταθερότητα του εποπτικού πλαισίου και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εγκαθίστανται και να αναπτύσσονται στην Κύπρο θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του fintech.