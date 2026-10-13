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Συγκίνησε με την κατάθεσή του ο πατέρας του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο πατήρ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, κρατώντας στα χέρια του φωτογραφίες του γιου του, μίλησε για τον χαρακτήρα του Κυπριανού, την πίστη του και την αγάπη που είχε για την Ελλάδα, ενώ περιέγραψε πώς έμαθε για το δυστύχημα, τις ώρες που τον αναζητούσε και όσα ακολούθησαν με τη σορό του.

Κάνοντας αναφορά στον θάνατο της μητέρας του είπε «δεν δέχθηκα κανένας να αγγίξει το σώμα της», προσθέτοντας πως «για μένα το σώμα δεν χωρίζεται από την ψυχή, έχω κάποια πράγματα να πω για την όλη διαχείριση που έγινε με τον Κυπριανό».

«Ήταν ένα παιδί όλο ζωντάνια, με απέραντη αγάπη στον Θεό και την πατρίδα»

Μιλώντας για τον γιο του, ο Χριστόδουλος Παπαϊωάννου περιέγραψε έναν νέο άνθρωπο γεμάτο ενέργεια, χαρά και αγάπη για τη ζωή, ο οποίος ενέπνεε τους φίλους του με την πίστη του στον Θεό.

Όπως ανέφερε, ο Κυπριανός είχε μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και ήθελε να υπηρετήσει την πατρίδα. Υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις και στη συνέχεια αποφάσισε να σπουδάσει Νομική στη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς, όλο ζωντάνια. Είχε το χάρισμα, από πολύ μικρό παιδί, να σου παίρνει τα προβλήματα που είχες», είπε, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του.

Όπως αποκάλυψε, ο Κυπριανός έψελνε τροπάρια της Εκκλησίας από την ηλικία των δύο ετών και ξυπνούσε πριν από τον ίδιο για να πάνε μαζί στην εκκλησία.

«Είχε απέραντη αγάπη στον Θεό και την πατρίδα, τη μητέρα Ελλάδα. Ήθελε να είναι μάχιμος, υπηρέτησε με συνέπεια την πατρίδα», ανέφερε.

Η προετοιμασία του γάμου και η τραγική είδηση

Ο πατέρας του Κυπριανού αναφέρθηκε και στις ημέρες πριν από το δυστύχημα, όταν η οικογένεια προετοιμαζόταν για τον γάμο του, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου 2023.

Όπως περιέγραψε, την ώρα που δοκίμαζε το γαμήλιο στέμμα στη Χριστίνα, την αρραβωνιαστικιά του Κυπριανού, εκείνη εξέφρασε την ανησυχία της επειδή ο σύντροφός της δεν απαντούσε στα μηνύματά της.

Ο ίδιος άνοιξε την τηλεόραση και αντίκρισε εικόνες από την τεράστια πυρόσφαιρα που σχηματίστηκε μετά τη σύγκρουση των τρένων.

«Κρατούσα τα στέφανα από τη μια και έβλεπα την έκρηξη από την άλλη. Ένιωσα να φεύγει το αίμα μου. Μέσα μου κατάλαβα ότι κάτι έγινε», περιέγραψε.

Όπως είπε, αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, ενώ η αγωνία του μεγάλωνε καθώς δεν είχε νέα από τον γιο του.

Ο Κυπριανός είχε αποφασίσει να ταξιδέψει με τρένο προς τη Θεσσαλονίκη, αντί να χρησιμοποιήσει αεροπλάνο, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα ενόψει του γάμου του.

«Μου είπε ότι τελικά αποφάσισε να πάει με τρένο, για να κάνει οικονομία, επειδή παντρεύεται», ανέφερε ο πατέρας του.

«Με τη σύγκρουση αυτή κόπηκε το κεφάλι της ζωής μου. Άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μου. Μας διέλυσαν», είπε, περιγράφοντας το μέγεθος της απώλειας για την οικογένειά του.

«Ποιος διέταξε να μην μπορώ να δω το παιδί μου;»

Ο Χριστόδουλος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε εκτενώς στην αναζήτηση του γιου του και στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε η οικογένεια κατά τη διαχείριση της τραγωδίας.

Όπως είπε, αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στην Κύπρο εάν δεν έβρισκαν τον Κυπριανό, είτε ζωντανό είτε νεκρό.

Περιγράφοντας όσα έζησε στο σημείο του δυστυχήματος, εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, διαχειρίστηκαν οι αρμόδιες αρχές την κρίση.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικό κατά το οποίο, όπως είπε, οι διασώστες τούς σταμάτησαν επειδή είχαν φτάσει επίσημοι για να καταθέσουν λουλούδια.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του στην απαγόρευση να δει τη σορό του παιδιού του.

«Ποιος διέταξε να μην μπορώ να δω το παιδί μου; Ήρθαν δύο ένστολοι και μου είπαν ότι δεν θα δει κανένας κανέναν. “Είναι εντολή από πολύ ψηλά”, μου είπαν», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η οικογένεια παρέλαβε το φέρετρο κλειστό, με εντολή να μην ανοιχτεί. Ο ίδιος, ωστόσο, επέμεινε ότι ήθελε να δει τον γιο του, ανεξάρτητα από την κατάστασή του.

«Έκανα μεγάλη υπομονή. Έσπασα μέσα μου», είπε, περιγράφοντας την ψυχική δοκιμασία που βίωσε.

«Ήταν μέσα σε ένα μαύρο σακούλι, νεκρός, γυμνός, χτυπημένος»

Ο πατέρας του Κυπριανού περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αντίκρισε όταν η οικογένεια άνοιξε το φέρετρο.

Όπως ανέφερε, η σορός του γιου του βρισκόταν μέσα σε μαύρο σάκο και έφερε χτυπήματα και εγκαύματα.

Μετά την επιστροφή της οικογένειας στην Κύπρο, όπως είπε, φρόντισαν οι ίδιοι τις πληγές του παιδιού τους.

«Του πλύναμε τις πληγές του με το κρασί. Είδαμε τα εγκαύματα και είχε μια μυρωδιά σαν από χημικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούν στο καθαριστήριο», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Κυπριανός έφερε χτυπήματα στο σώμα του και εξέφρασε ερωτήματα για τη διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης, λέγοντας ότι ένιωσε πως ασκήθηκε βία στο σώμα του παιδιού του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εγκαύματα που, κατά την εκτίμησή του, χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς θεωρεί ότι δεν εξηγούνται από τα έλαια σιλικόνης.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του πατέρα και τα σχετικά ζητήματα ζητά να εξεταστούν από τη Δικαιοσύνη.

Τα ερωτήματα για την πυρόσφαιρα και τα αίτια της έκρηξης

Σημαντικό μέρος της κατάθεσής του αφορούσε τα αίτια της πυρόσφαιρας που σχηματίστηκε μετά τη σύγκρουση των τρένων και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι επιβάτες.

Ο Χριστόδουλος Παπαϊωάννου ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει τι προκάλεσε τη μεγάλη έκρηξη, αλλά και τι προκάλεσε τα εγκαύματα που, όπως υποστήριξε, έφερε ο Κυπριανός.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και τη διαχείριση των ανθρώπινων λειψάνων, ζητώντας να διερευνηθεί εάν υπάρχουν λείψανα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή αποδοθεί στους οικείους τους.

«Οφείλουμε να σεβαστούμε και το παραμικρό μέρος του σώματος. Παρακαλώ η Δικαιοσύνη να αποδοθεί και στους μη αναγνωρισμένους νεκρούς, να τους αποδώσουμε την τιμή που τους αξίζει», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, εάν υπάρχουν λείψανα που παραμένουν φυλαγμένα χωρίς να έχουν αποδοθεί στις οικογένειες, αυτό συνιστά, κατά την άποψή του, ασέβεια προς τους νεκρούς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη σε αναλύσεις που, όπως είπε, έγιναν σε αντικείμενα που ανήκαν στον γιο του, μεταξύ αυτών και στο πορτοφόλι του, κάνοντας λόγο για ενδείξεις παρουσίας τολουολίου και βενζολίου. Τα στοιχεία αυτά, όπως και οι υπόλοιποι ισχυρισμοί του, χρήζουν αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές και το δικαστήριο.

«Να είστε ακριβείς και δίκαιοι απέναντι στους κατηγορουμένους»

Παρά τον πόνο του, ο Χριστόδουλος Παπαϊωάννου απηύθυνε έκκληση προς τους δικαστές να προσεγγίσουν την υπόθεση με δικαιοσύνη, προσοχή και ειλικρίνεια.

«Στους ανθρώπους που ονομάζουμε κατηγορουμένους οφείλουμε να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι στην αντιμετώπισή τους. Να τους δούμε με αγάπη αλλά και αλήθεια», τόνισε.

Ζήτησε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας χωρίς προχειρότητα και να αξιολογηθούν με προσοχή οι ευθύνες που αποδίδονται σε κάθε εμπλεκόμενο.

Όπως ανέφερε, η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας στις ψυχές τόσο των οικογενειών των θυμάτων όσο και των κατηγορουμένων, ενώ υπογράμμισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να συνεχιστεί, καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν.

«Θεωρώ πως είναι μια καλή αρχή για να γίνει μια έρευνα, να βρεθεί η αλήθεια. Έχει πολλά στοιχεία ακόμη που πρέπει να διερευνηθούν για να μάθουμε πώς έφυγαν οι άνθρωποί μας», σημείωσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Κυπριανού, για την πυρόσφαιρα και για τα εγκαύματα που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς.

«Ο δικός μας άνθρωπος ζητά τις απαντήσεις και έχουν περάσει τρεισήμισι χρόνια», ανέφερε, ζητώντας να κληθούν να καταθέσουν στη δίκη οι επιζώντες αυτόπτες μάρτυρες και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας.

Για τον πατέρα του Κυπριανού, η αναζήτηση της αλήθειας δεν αφορά μόνο την προσωπική του απώλεια, αλλά και την ανάγκη να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν, με σεβασμό στη μνήμη όλων των θυμάτων και στις οικογένειές τους.



skai.gr