Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την άμεση διερεύνηση καταγγελίας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά φερόμενη κακοποίηση γατιού σε σχολείο της Λεμεσού ζητά το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, ομάδα αγοριών φέρεται να κλώτσησε και να κακοποίησε το γατάκι, το οποίο, παρά την παρέμβαση κοριτσιού και τη μεταφορά του σε κτηνίατρο, φέρεται να υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Κίνημα τονίζει ότι τα πραγματικά γεγονότα πρέπει να διακριβωθούν από την Αστυνομία Ζώων Επαρχίας Λεμεσού και ζητά, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, να διερευνηθεί και ο ρόλος του σχολείου και να ληφθούν τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκε ανάρτηση στην οποία γίνεται αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε σχολείο της Λεμεσού. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, ομάδα αγοριών φέρεται να κλώτσησε και να κακοποίησε βάναυσα ένα μικρό γατάκι, το οποίο, παρά τις προσπάθειες ενός κοριτσιού να το σώσει, μεταφέροντάς το σε κτηνίατρο, φέρεται δυστυχώς να υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τον αποτροπιασμό και τη βαθιά του θλίψη για τις πληροφορίες αυτές. Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για περιστατικό που έχει γνωστοποιηθεί μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένουμε την πλήρη διερεύνησή του από την Αστυνομία Ζώων Επαρχίας Λεμεσού, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες.

Η βία κατά των ζώων δεν αποτελεί παιχνίδι, αστείο ή επίδειξη δύναμης. Είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά που δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ή να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. Η προστασία των ανυπεράσπιστων ζώων αποτελεί δείκτη πολιτισμού, ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο κορίτσι που, σύμφωνα με την ανάρτηση, παρενέβη για να σταματήσει την κακοποίηση και προσπάθησε να σώσει το γατάκι. Η στάση του αποτελεί παράδειγμα θάρρους, ενσυναίσθησης και σεβασμού προς τη ζωή. Αποδεικνύει ότι η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μπορούν να εκδηλωθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τονίζουμε ότι:

Το περιστατικό πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές.

Πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος του σχολείου και να ληφθούν τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα, εφόσον επιβεβαιωθούν τα γεγονότα.

Η οικογένεια και το σχολείο έχουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια του σεβασμού προς κάθε μορφή ζωής, στην πρόληψη της βίας και στην ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις μας.

Η φιλοζωική παιδεία πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι η κακοποίηση ενός ανυπεράσπιστου πλάσματος δεν είναι αποδεκτή.

Δεν πρέπει να περιμένουμε από ένα παιδί να επέμβει μόνο του για να σταματήσει τη βία. Οφείλουμε, ως γονείς, εκπαιδευτικοί και κοινωνία, να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η προστασία των αδύναμων αποτελούν αυτονόητες αξίες.

Η βία δεν πρέπει να κανονικοποιείται. Η σιωπή δεν αποτελεί λύση. Και κανένα ζώο δεν αξίζει να υποφέρει στα χέρια ανθρώπων.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την προστασία και την ευημερία των ζώων, διεκδικώντας μια κοινωνία με περισσότερη ανθρωπιά, υπευθυνότητα και σεβασμό προς κάθε ζωντανό πλάσμα.