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Το μείζον ζήτημα της εμπορίας, της παραγωγής και της προστασίας του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, παρουσίασε αναλυτικά το πλάνο δράσεων της Κυβέρνησης.

Ο κ. Γρηγορίου υπογράμμισε ότι το χαλλoύμι ΠΟΠ αποτελεί «εθνικό κεφάλαιο» με ετήσιες εξαγωγές που ξεπερνούν τα €350 εκατ., τονίζοντας πως στόχος είναι η πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού φακέλου μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου τον Ιούλιο του 2029, χωρίς παράλληλα να διαταραχθεί η εξαγωγική δυναμική του προϊόντος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, έκανε λόγο για διαχρονικά προβλήματα της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Όπως σημείωσε, από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί επανειλημμένα εξαγγελίες για τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας, θέτοντας καίρια ερωτήματα:

* Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος για το 50% συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του προϊόντος μέχρι το 2029.

* Ποιες ενέργειες γίνονται για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής.

* Πώς διαχειρίζεται το Υπουργείο τα ζητήματα χρήσης γαλακτόσκονης.

* Ποια είναι η εξέλιξη των καταγγελιών στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).

Ο οδικός χάρτης των 10 μέτρων

Για την επίτευξη των στόχων και την ενίσχυση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, το Υπουργείο Γεωργίας προχωρά στην εφαρμογή 10 συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων.

1) Σύσταση δύο ειδικών Επιτροπών.

α) Ενδοτμηματική Επιτροπή: Υπό την προεδρία της/του Υπουργού (με τη συμμετοχή των ΥΕΕΒ, Νομικής Υπηρεσίας, ΥΠΕΞ, Τμήματος Γεωργίας, Τελωνείων και του ακαδημαϊκού εμπειρογνώμονα Δρ. Φώτη Παπαδήμα από το ΤΕΠΑΚ).

β) Επιτροπή παρακολούθησης: Υπό την προεδρία του προέδρου του ΚΕΒΕ, με εκπροσώπηση των τυροκόμων, αιγοπροβατοτρόφων, αγελαδοτρόφων και των Αγροτικών Οργανώσεων.

2) Έκτακτη επιδότηση €2 εκατ.

Παραχωρήθηκε στους αιγοπροβατοτρόφους με βάση την παραγωγικότητα, ως κίνητρο για επενδύσεις που θα συμβάλουν στη μείωση της εποχικότητας.

3) Αυστηροποίηση νομοθεσίας και ελέγχων. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τους μη συμμορφούμενους, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

4) Ανάπτυξη 26 μεγάλων μονάδων.

Δημιουργία μεγάλων μονάδων αιγοπροβατοτροφίας άνω των 800 παραγωγικών ζώων ανά μονάδα σε κρατικά τεμάχια, τα οποία έχουν ήδη διανεμηθεί στους δικαιούχους.

5) Στοχευμένη κεφαλική επιδότηση €4 εκατ. Αλλαγή του τρόπου παραχώρησης της ετήσιας ενίσχυσης. Η επιδότηση δεν δίνεται πλέον απλώς βάσει αριθμού ζώων, αλλά με βάση την παραγωγικότητα, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή γάλακτος.

6) Πλάφον στο αγελαδινό γάλα.

Πλήρης συγκράτηση των ποσοτήτων αγελαδινού γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ στα επίπεδα του 2024, έως 234 χιλιάδες τόνοι ετησίως / 19.5 χιλιάδες τόνοι μηνιαίως.

7) Ειδικό λογισμικό καταγραφής.

Πλήρης εφαρμογή ψηφιακού συστήματος καταγραφής και διασταύρωσης των ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος που παραδίδονται στη βιομηχανία, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων.

8) Επενδυτικά προγράμματα στήριξης. Διοχέτευση σχεδόν του 50% των επιδοτήσεων του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου στην αιγοπροβατοτροφία (€29 εκατ. από το συνολικό πακέτο των €67 εκατ.).

9) Γενετική βελτίωση (πρόγραμμα AGRICIGEN). Εφαρμογή ερευνητικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για τη βελτίωση της γενετικής λεκάνης των αιγοπροβάτων.

10) Καταπολέμηση της γαλακτόσκονης. Πρόγραμμα ανίχνευσης παράνομης χρήσης γαλακτόσκονης στο χαλλoύμι ΠΟΠ, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Στο μικροσκόπιο η γαλακτόσκονη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στο κρίσιμο ζήτημα της ανίχνευσης γαλακτόσκονης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος.

Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, τονίστηκε ότι το πρόγραμμα ανίχνευσης γαλακτόσκονης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. Αξιοποιώντας μια καινούργια μεθοδολογία, κρίνεται απολύτως αναγκαίο να κτιστεί μια πολύ ισχυρή βάση δεδομένων που θα διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος και τον έλεγχο τυχόν παράνομων προσθηκών. Η όλη προσπάθεια, όπως επισημάνθηκε, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, Ρεβέκκα Κοκκινόφτα, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έχουν ήδη αναλυθεί δείγματα που θεωρούνται αυθεντικά, αλλά και δείγματα άλλων κατηγοριών, προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη βάση δεδομένων για την επικύρωση της νέας μεθόδου. Όπως διαβεβαίωσε η κ. Κοκκινόφτα, η διαδικασία συνδυάζει καινούργιες μεθόδους και το σύστημα θα παραδοθεί επίσημα το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας κατέληξε τονίζοντας πως οι επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τυροκόμους, αγελαδοτρόφους και ομάδες αιγοπροβατοτρόφων, συνεχίζονται εντατικά, υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση του καθεστώτος ΠΟΠ και η προστασία του εθνικού μας προϊόντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτο στόχο για την Πολιτεία.