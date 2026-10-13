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Την παροχή έκτακτης οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους €4,6 εκατ., στους επαγγελματίες αγρότες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας που επικράτησε στην Κύπρο, καθώς και σε μη επαγγελματίες αγρότες για τον κλάδο της μπανανοκαλλιέργειας λόγω των επιπτώσεων από τη βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ενίσχυση στοχεύει στην αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων από τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και την παρατεταμένη ανομβρία που έπληξαν τη χώρα κατά το υδρολογικό έτος 2025. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κύπριοι αγρότες λόγω της ανομβρίας που πλήττει την Κύπρο για τρίτο συνεχόμενο έτος, προχώρησε στην παροχή έκτακτης χρηματοδοτικής στήριξης.

Διαφάνηκε ότι παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα σε γεωργικές καλλιέργειες, στην παραγωγή μελιού και στο κόστος των ζωοτροφών ως απόρροια της ανάγκης για εισαγωγές χονδροειδών ζωοτροφών, που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους επαγγελματίες αγρότες που υπέστησαν σημαντική μείωση του εισοδήματός τους λόγω της λειψυδρίας και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, περιλαμβάνεται ειδική πρόνοια για τη στήριξη και μη επαγγελματιών αγροτών στον κλάδο της μπανανοκαλλιέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τη βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου.

Το κονδύλι προέρχεται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2026/1698 της 10ης Ιουλίου 2026. Επομένως, η παραχώρηση του ποσού είναι δημοσιονομικά ουδέτερη για τα ταμεία της Δημοκρατίας, καθώς καλύπτεται 100% από την ευρωπαϊκή συνεισφορά.

Η εκταμίευση θα γίνει μέσω του Προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας, ενώ τις πληρωμές θα διενεργήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Η προκαταρκτική κατανομή των €4.600.000 ανά παραγωγικό τομέα διαμορφώνεται ως εξής:

-Αιγοπρόβατα €1.304.464 €4 ανά επιλέξιμο ζώο (330.244 ζώα επαγγελματιών)

-Αγελάδες €397.000 €8 ανά επιλέξιμο ζώο (49.625 ζώα)

-Σιτηρά €1.069,187 €2,50 ανά δεκάριο (427.675 δεκάρια)

-Ελιές €676.626 €50 ανά δεκάριο (13.669 δεκάρια)

-Μέλισσες €496.415 €9,50 ανά κυψέλη (52.409 κυψέλες)

-Εσπεριδοειδή (Λάρνακα, Αμμόχωστος) €79.294 €80 ανά δεκάριο (997δεκάρια)

-Εσπεριδοειδή (Πάφος, Λεμεσός, Λευκωσία) €357.767 €50 ανά δεκάριο (7.228 δεκάρια)

-Μπανάνες €219.248 σύνολο €63.517 σε επαγγελματίες €150 ανά δεκάριο – 425 δεκάρια) και €155.731 σε μη επαγγελματίες €100 ανά δεκάριο (1.556 δεκάρια)