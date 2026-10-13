Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε διπλασιασμό της ποινής φυλάκισης 26χρονου, ο οποίος έκαψε όχημα στη Λευκωσία λόγω ζήλιας, προχώρησε το Εφετείο, κάνοντας εν μέρει δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης απόφασης. Η ποινή αυξήθηκε από ένα σε δύο χρόνια φυλάκισης, ωστόσο διατηρήθηκε η αναστολή εκτέλεσής της, καθώς κρίθηκε ότι οι προσωπικές περιστάσεις του καταδικασθέντος και η έμπρακτη μεταμέλειά του δικαιολογούσαν την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

Στην ομόφωνη απόφασή του το Εφετείο έκρινε ότι η αρχική ποινή ήταν ανεπαρκής, καθώς το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν αξιολόγησε ορθά τη σοβαρότητα του αδικήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε. Η υπόθεση αφορούσε εμπρησμό μηχανοκίνητου οχήματος, αδίκημα για το οποίο προβλέπεται μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο 26χρονος είχε δει τον Αύγουστο του 2023 τη φίλη του να φιλιέται με τον άνδρα στον οποίο ανήκε το όχημα. Το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου 2023, ενώ περπατούσε έξω από το εστιατόριο όπου εργαζόταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, αποφάσισε να προχωρήσει στον εμπρησμό.

Πήρε ένα παγούρι με βενζίνη από το υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε και μετέβη πεζός στον χώρο στάθμευσης όπου γνώριζε ότι βρισκόταν το όχημα. Εκεί έθεσε φωτιά στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια πέταξε το παγούρι και τα ρούχα του σε σημείο της γειτονιάς του.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης ενός έτους, αναστέλλοντας την εκτέλεσή της, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, την άμεση παραδοχή του και τη συνεργασία του με την Αστυνομία. Είχε, επίσης, θεωρήσει ότι η πράξη διαπράχθηκε χωρίς προσχεδιασμό, υπό την επήρεια ζήλιας και θυμού, και ότι δεν εντασσόταν σε ενέργειες με σκοπό τον εκφοβισμό ή την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.

Το Εφετείο έκρινε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ήταν εσφαλμένη. Όπως υπέδειξε, ο χρόνος που μεσολάβησε από το περιστατικό που προκάλεσε τη ζήλια μέχρι την ημέρα του εμπρησμού, καθώς και οι ενέργειες που προηγήθηκαν, δεν δικαιολογούσαν τον χαρακτηρισμό της πράξης ως ενέργειας «εν βρασμώ».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ζήλια δεν μπορούσε να θεωρηθεί μετριαστικός παράγοντας, ενώ οι συνθήκες διάπραξης του αδικήματος έπρεπε να αξιολογηθούν ως επιβαρυντικές. Ο εμπρησμός σημειώθηκε περίπου στη 1.30 π.μ., σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας, με προφανή κίνδυνο τόσο για το κοινό όσο και για παρακείμενη περιουσία.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι ο εμπρησμός αποτελεί από τη φύση του σοβαρό αδίκημα, λόγω των κινδύνων που ενέχει για περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, επισημαίνοντας την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών.

Καθορίζοντας τη νέα ποινή, το Εφετείο έλαβε υπόψη ότι ο καταδικασθείς είχε προβεί σε διευθέτηση για πλήρη και άμεση αποζημίωση της ζημιάς. Συνυπολόγισε, επίσης, το λευκό ποινικό του μητρώο, το νεαρό της ηλικίας του, την επαγγελματική του κατάρτιση και το γεγονός ότι εργαζόταν για σειρά ετών χωρίς να απασχολήσει τις Αρχές.

Παρά την αύξηση της ποινής, το Εφετείο απέρριψε τον δεύτερο λόγο έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος αφορούσε την αναστολή εκτέλεσής της. Έκρινε ότι η έμπρακτη μεταμέλεια του 26χρονου, ο πρότερος βίος του και η διαγωγή του μετά τη διάπραξη του αδικήματος, καθώς και το γεγονός ότι είχε πλέον ενταχθεί σε σταθερή και αρμονική συμβίωση, δικαιολογούσαν σωρευτικά την απόφαση να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία.

Ως εκ τούτου, η έφεση έγινε εν μέρει δεκτή, με την ποινή φυλάκισης να αυξάνεται σε δύο χρόνια, αλλά την αναστολή εκτέλεσής της να παραμένει σε ισχύ.